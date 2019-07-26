Samanyolu Haber /Dünya / Mesut Özil'e bıçaklı soygun ve saldırı girişimi /26 Temmuz 2019 10:14

Mesut Özil'e bıçaklı soygun ve saldırı girişimi

Arsenal'in Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında arabasını çalmaya çalışan eli bıçaklı kişiler saldırı girişiminde bulundu.

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Daily Mail'de yer alan habere göre, bıçaklı ve motor kasklı saldırganlar, Mesut Özil'e saldırmaya çalışırken Özil'in arabasına bindiği belirtildi. Yıldız futbolcunun takım arkadaşı Sead Kolasinac saldırganları uzaklaştırmaya çalışırken olay esnasında çevrede bulunan Azuka Alintah isimli görgü tanığı, "Tamamen delice ve tuhaftı. Arabası orada yolun ortasında duruyordu. Özil, bıçakla kovalanan herkes gibi korkudan neye uğradığını şaşırmıştı. Hayatını kurtarmak için kaçıyordu" diye konuştu.

?Olayın soygun amaçlı gerçekleştiğinden şüpheleniliyor. Mesut Özil olaydan sonra, tanıdığı kişilerin bulunduğu Likya isimli Türk restorana sığındı. Restoran personelinin olay yerine koşmasıyla saldırganların kaçtığı kaydedildi.

Yıldız futbolcu, olaydan sonra buraya gelen polislere ifade verdi. İki futbolcunun da durumunun iyi olduğu ve olayı yaralanmadan atlattıkları ifade edildi.
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