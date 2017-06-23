Samanyolu Haber /Gündem / Polis yine yeni doğum yapan anneye gözaltı için hastanede /23 Haziran 2017 13:33

Polis yine yeni doğum yapan anneye gözaltı için hastanede

Yeni doğum yapan kadınlara yönelik gözaltı zulmü devam ediyor

SHABER3.COM

Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğum yapan kadınlara yönelik gözaltı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Denizli'de dün doğum yapan ve bugün hastanede bebeğiyle birlikte müşahade altında tutulan genç annenin kapısına polis gözaltı işlemi uygulamak için dayandı.


İsminin Hatice Avan olduğu belirtilen annenin, doktorların aksi raporuna rağmen savcılığa götürülmek üzere ayağa kalkabilecek duruma gelmesinin beklendiği belirtilirken cemaat soruşturmaları kapsamında ifadesi alınacak. 

Hukuken gözaltı işlemi yapılamayan yeni doğum yapan kadınlarla ilgili kanunlar OHAL gerekçesiyle çiğnenirken duyarlı vatandaşların bu zulme tepki göstermesi isteniyor


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