Polis yine yeni doğum yapan anneye gözaltı için hastanede





Son olarak Denizli'de dün doğum yapan ve bugün hastanede bebeğiyle birlikte müşahade altında tutulan genç annenin kapısına polis gözaltı işlemi uygulamak için dayandı.









İsminin Hatice Avan olduğu belirtilen annenin, doktorların aksi raporuna rağmen savcılığa götürülmek üzere ayağa kalkabilecek duruma gelmesinin beklendiği belirtilirken cemaat soruşturmaları kapsamında ifadesi alınacak.





Hukuken gözaltı işlemi yapılamayan yeni doğum yapan kadınlarla ilgili kanunlar OHAL gerekçesiyle çiğnenirken duyarlı vatandaşların bu zulme tepki göstermesi isteniyor









Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğum yapan kadınlara yönelik gözaltı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.