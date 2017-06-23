Neden zombiye dönüşüyorlar?

Kimyasal ve sentetik uyuşturucu maddelerin yanı sıra Türkiye’de 500 bine yakın kişinin kullandığı tahmin edilen bonzainin etkisini Nörolog Dr. Bülent Mad anlattı. Madi, bonzai olarak bilinen, daha sonra başka maddelerle karıştırılarak daha farklı bir sentetik uyuşturucuya dönüşen maddeleri kullananların, davranışlarını yönetemez hale geldiğini söyledi.





Bonzainin ilk Rusya ve ABD’de anesteziye yardımcı olarak 1980’lerde kullanıldığına dikkat çeken Madi, “Bonzainin sağlığa zararı olduğu anlaşılınca yasaklandı. Ancak ABD ve Çin üzerinden kaçak olarak uyuşturucu madde olarak ticaretine başlandı” diyerek tarihçesini özetledi.





Habertürk'ün haberine göre Dr. Madi, bonzai ve benzeri sentetik uyuşturucu madde kullananların adeta yaşayan ölüye dönmesinin nedenlerini şöyle açıkladı:





“Beynin iç ve orta bölgesinde bellek ve keyif alanını etkileyen bonzai ve benzer maddeler, beynin beslenme ile ilgili bölgesini de uyuşturuyor. Ayrıca insanların muhakeme, hedefleri ve davranışları belirleme bölgesi olan alın (frontal) bölgesinin de uyuşmasına neden oluyor.





Kişi bu maddeyi kullandığında davranışlarını yönetemiyor. Geçici felç oluyor. Kullanıcıların iç sistemini bozarak bilinç dışı hareketlere sebep oluyor. İradeleriyle davranamıyorlar. Sosyal ilişkiler bozuluyor ve hatta insanları komaya kadar götürüyor. Bir seferlik kullanımla bile ölüm olabilir. Algılama bozuluyor, beslenme bozuluyor. İntihara kadar gidiyor.”





‘İÇİNDEKİLER TESPİT EDİLEMEDİ’





İlk kullanımından sonra bonzainin içeriğinin değiştiğini kaydeden Nörolog Madi, geçici felç ve ani epilepsi geçiren kişilere artık “bonzai kullanmış gözüyle” baktıklarına da dikkat çekti. Madi, “Günümüzdeki bonzainin içindeki kimyasal maddeler henüz saptanamadı. İdrardan aldığımız örneklerle yeni yeni tespit ediyoruz. Kana geçtiğinde ani ölüme yol açıyor. Beyin ve sinir dokuya işlemeye başladığındaysa yavaş yavaş öldürüyor bonzai” diye uyarıyor.





İstanbul’un pek çok caddesinde, sokağında ayakta, yerde ya da yatarken, otururken hareketsiz bir şekilde duran bonzai kullanmış bağımlı gençlere rastlamak mümkün.





FARE ZEHİRİ BİLE VAR





Uyuşturucu bağımlılarını zombiye dönüştüren ev yapımı bonzainin içeriğinde, “fare zehiri, tarım ilacı ve aseton” kullanıldığı belirlendi. Bonzainin yasaklı maddeler listesine alınmasının ardından, kaçak yollardan hammaddesi sıvı olarak Türkiye’ye sokulmaya başlandı. Sıvı bonzailer, ev ortamlarında otla karıştırılarak kurutulduktan sonra çok düşük ücretlere satılıyor.





Evlerde üretilen yerli bonzaiyi kullananlar, uyuşturucu aldıklarını düşünürken aslında fark etmeden zehirleniyor. Bonzai kullanıcılarının fare zehiri, aseton veya tarım ilacının etkisiyle tüm sinir sistemleri kilitleniyor, bilinç kaybına yol açıyor. Böylece bonzai kullanıcıları zombi gibi bilinçsizce sokaklarda dolaşıyor.





Habertürk