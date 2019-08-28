Polis soruyor, vatandaş ''şucu bucu'' derse aile hekimleri işten atılıyor

İstanbul’da görev yapan 15 aile hekiminin sözleşmeleri, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün kararıyla feshedildi.





Aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshedilmesine dayanak olarak, Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 48’inci maddesine eklenen “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gösterildi.







FESİH GEREKÇESİ YOK!





Gazeteduvar.com'dan Serkan Alan'ın haberine göre aile hekimi ihtiyacı olan yerlere açıktan atanan, yani Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yaparak göreve başlayan 15 hekim arasında çalıştıkları yerde yaklaşık 10 yıldır görev yapanlar da bulunuyor.





Sözleşmenin feshedildiğine dair hekimlere ulaştırılan belgede soruşturmanın niçin olumsuz sonuçlandığına ve nasıl yapıldığına dair bilgi yer almazken, sözleşmesi feshedilen aile hekimlerinin herhangi bir kıdem tazminatı ya da işsizlik maaşına başvurma hakları da bulunmuyor.





‘BİR İNSANIN CEZALANDIRILMASI İÇİN SUÇ İŞLEMESİ GEREKİR’





Sözleşmeleri feshedilen 15 hekimin, doktor açığı olan ve hekimlerin çalışmayı talep etmediği yerlerde görev yaptığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Yaşar Ulutaş, Anadolu’nun farklı şehirlerindeki aile hekimlerine yönelik geçmişe dönük güvenlik soruşturması yapıldığını ve gerekçe açıklanmadan sözleşmeleri feshedilen hekimler olduğunu söyledi.





Polislerin aile hekimlerinin çalıştığı bölgelere giderek hekimler hakkında bilgi topladığını ve buna dayanak olarak hazırlanan raporlarla sözleşmelerin feshedildiğini belirten Ulutaş, “Polis çalıştığınız semtte sizinle ilgili bilgi topluyor. Sizi sevmeyen bir kişi sizin hakkınızda F...’cü ya da PKK’lı dedi. Bu polis raporuna yansıyor ve siz görevinizden oluyorsunuz. Yani polisin soruşturması doktoru işinden ediyor. Arkadaşlarımıza bir kâğıt gelmiş, fakat açık bir şey yok. Hangi kanunu, hangi kuralları ve hangi yönetmeliği çiğnedi ki görevden alındı arkadaşlarımız? Bununla ilgili veri yok.” dedi.







İÇİŞLERİ VE SAĞLIK BAKANLIKLARINDAN RANDEVU TALEP EDİLDİ





Bu tabloyu açıklamakta zorlandıklarını ve İçişleri ile Sağlık bakanlıklarından randevu talep ettiklerini aktaran Ulutaş, İstanbul’da aile hekimi olarak görevlendirilen yabancı uyruklu doktorların olduğunu söyledi.





İstanbul’da çok lüks bir semtte kiralar yüksek olduğu için aile hekimliği merkezinin açılamadığını ve merkeze uzak bölgelere gitmek istemeyen hekimler nedeniyle hekim açığının olduğunu ifade eden Ulutaş şunları kaydetti: “Zaten hekim ihtiyacı varken, çalıştıracak hekim ararken kendi vatandaşlarımızın görevden alınması handikap ve çok ilginç bir yaklaşım.”





‘İNSANLAR 3 BİN HASTA BAKAN HEKİMLERE YÖNLENDİRİLECEK’





Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman’a göre ise sözleşmeleri feshedilen 15 kişi tamamen “keyfi sebeplerle” görevlerinden uzaklaştırıldı.





Sözleşme feshedilme sürecinin başka aile hekimlerini de etkileyebileceğini belirten Adıyaman, “Bu atılan hekimlerin yerine başka birileri gelmezse insanlar hekimsiz kalacaklar. İnsanlar 3 bin hasta bakan hekimlere yönlendirilecekler ve dolayısıyla aldıkları hizmetin de kalitesi düşecek.” dedi.



