Samanyolu Haber /Gündem / Polis, Saadet Partilileri yürütmedi /09 Aralık 2018 18:14

Polis, Saadet Partilileri yürütmedi

Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları üyelerinin İstiklal Caddesi'ndeki "Gençlik Yürüyüşüne" müsaade edilmedi.

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Refah, kalkınma, adalet, ahlak, kardeşlik ve gençlik ifadelerinin yazılı afişleri taşıyan bir grup Saadet Partili, Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.
Grup, burada bir süre, "Saadet gelecek yüzler gülecek", "Bir hilal 5 yıldız, iktidara hazırız", "Saadet var, çare var", "Bilge Başkan Temel Başkan", “Milli Gençlik Burada Dimdik Ayakta" şeklinde sloganlar attı.

SP Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın meydana gelmesi üzerine grup yürümek istedi. Ancak polis yürüyüşe izin vermedi.

Bunun üzerine açıklama yapan Karaduman, yürüyüşlerine izin verilmemesini eleştirdi. Dünyanın ve Türkiye'nin yaşanılan dönem itibarıyla bir kara kışın içinden geçtiğini savunan Karaduman, "Biz umutsuzluğu değil, umudun izini sürdüğümüz için buradayız. Karanlığa teslim olmak için değil aydınlığın önünü açmak için buradayız." dedi.

Türkiye'deki sorunların çaresinin bulunduğu mesajını vermek için yürümek istediklerini belirten Karaduman, "Bu yürüyüşümüz, mücadelemiz 31 Mart sabahına kadar değil, yeryüzündeki mezalim bertaraf edilinceye kadar devam edecek. Bu ülkeye adaletin geldiği güne kadar yürüyüşümüzü sonlandırmayacağız. Memleketimizi seviyoruz. Bu ülke sadece bir partinin değil, 80 milyon insanın memleketi olduğunu ifade ediyoruz. Gayretlerimiz ve mücadelemiz bu ülkenin 80 milyon insanın ülkesi oluncaya kadar devam edecek." diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından, olaysız bir şekilde ayrıldı.
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