Polis öğrenci evlerini bastı, ters kelepçe taktı, gençlerin kafasına silah dayadı

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu sabah çok tartışılacak bir operasyona imza attı.. Aralarında özel harekat polislerinin de olduğu 200 polisin katıldığı operasyonla öğrenci evlerine sabah saatlerinde eşzamanlı baskınlar düzenledi.





Özel Harekat polisleriyle birlikte yaklaşık 200 polisin katıldığı baskınlar üniversite öğrencilerin yoğunlukta yaşadığı merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çoğu yurt bulamadığı için bekar evinde kalan öğrencilerin kaldığı bekar evlerinde evlerin kapıları kırıldı. Evlere ayakkabı ile girilip gençlerin kafasına silah dayandı





Evlerde tek suç unsuru sayılabilecek cep telefonları bulundu Yapılan operasyonlarda şuana kadar 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, sayının artabileceği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin deşifre olmamak için aileleriyle çok sık görüşmediği, fazla dışarıya çıkmadığı ve cep telefonlarını az kullandığı öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

