Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da koalisyon pazarlığı başlıyor /07 Ekim 2017 15:27

Almanya'da koalisyon pazarlığı başlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'le koalisyon görüşmeleri yapılacağını açıkladı.

Almanya'da koalisyon pazarlığı başlıyor

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı, Başbakan Angela Merkel, partisinin gençlik örgütlenmesi Junge Union'un Dresden'de düzenlenen etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Merkel, resmi olarak ilk kez Hristiyan Birlik Partilerinin Hür Demokrat Parti  (FDP) ve Yeşiller'le koalisyon görüşmeleri başlatacağını söyledi. Görüşmelerin zorlu geçeceğini belirten Başbakan, "Ancak önemli olan güvenilir bir hükümet kurmak" dedi.
Konuşmasında partisi içinde, Hristiyan Demokrat Birliğin oy kaybıyla ilgili yapılan tartışmalara da değinen Merkel, "Sorumluluk sahibi politikalar bir seçim sonrasında sadece şoke olmamayı, stratejik olasılıkları görebilmeyi de gerektirir" dedi. Bunun dışındaki her adımın Hristiyan Demokrat Birlik'in konumunu zayıflatabileceği uyarısında bulunan Merkel, bunun parti seçmenlerine yönelik de doğru bir tavır olmayacağını belirtti.
Konuşmasında sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) Federal Meclis'e girmesine de değinen Merkel, "Hristiyan Birliğin daha sağında bir parti olmaması gerektiği görüşündeyim" dedi.
Kardeş Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile sığınmacı sayısına üst sınır getirilmesi konusunda yaşanan görüş ayrılığına da dikkat çeken Merkel, bu konuda uzlaşma sağlanabileceğini söyledi. Merkel, iki tarafın da bu konuda iyi niyet sergilemesi gerektiğini ifade etti.
Hristiyan Sosyal Birlik Partisi sığınmacı sayısına üst sınır getirilmesini ve bunun koalisyon sözleşmesinde yer almasını talep ediyor.
Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Angela Merkel ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, her iki partiden üst düzey yöneticilerle pazar günü biraraya gelecek. Toplantıda Hür Demokrat Parti ve Yeşiller'le yapılması plananan koalisyon görüşülecek.
<< Önceki Haber Almanya'da koalisyon pazarlığı başlıyor Sonraki Haber >>

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

Pakistan meclisinde gündem oldu...

Pakistan meclisinde gündem oldu...

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:44:09