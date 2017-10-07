Almanya'da koalisyon pazarlığı başlıyor

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı, Başbakan Angela Merkel, partisinin gençlik örgütlenmesi Junge Union'un Dresden'de düzenlenen etkinliğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Merkel, resmi olarak ilk kez Hristiyan Birlik Partilerinin Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'le koalisyon görüşmeleri başlatacağını söyledi. Görüşmelerin zorlu geçeceğini belirten Başbakan, "Ancak önemli olan güvenilir bir hükümet kurmak" dedi.

Konuşmasında partisi içinde, Hristiyan Demokrat Birliğin oy kaybıyla ilgili yapılan tartışmalara da değinen Merkel, "Sorumluluk sahibi politikalar bir seçim sonrasında sadece şoke olmamayı, stratejik olasılıkları görebilmeyi de gerektirir" dedi. Bunun dışındaki her adımın Hristiyan Demokrat Birlik'in konumunu zayıflatabileceği uyarısında bulunan Merkel, bunun parti seçmenlerine yönelik de doğru bir tavır olmayacağını belirtti.

Konuşmasında sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) Federal Meclis'e girmesine de değinen Merkel, "Hristiyan Birliğin daha sağında bir parti olmaması gerektiği görüşündeyim" dedi.

Kardeş Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile sığınmacı sayısına üst sınır getirilmesi konusunda yaşanan görüş ayrılığına da dikkat çeken Merkel, bu konuda uzlaşma sağlanabileceğini söyledi. Merkel, iki tarafın da bu konuda iyi niyet sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi sığınmacı sayısına üst sınır getirilmesini ve bunun koalisyon sözleşmesinde yer almasını talep ediyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Angela Merkel ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, her iki partiden üst düzey yöneticilerle pazar günü biraraya gelecek. Toplantıda Hür Demokrat Parti ve Yeşiller'le yapılması plananan koalisyon görüşülecek.