CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.





Altıok, 2002’den 2017 yılına kadar Türkiye’nin Basın Özgürlüğü Endeksi’ndeki yerini sıralayarak “Türkiye AKP döneminde 56 sıra geriye düşürüldü. Ve 2017 sıralaması sonrasında Türkiye; Ermenistan, Rusya, Kongo Cumhuriyeti, Afganistan, Gambiya, Bangladeş, Burma, Etiyopya, Sri Lanka, Sudan, Endonezya, Cezayir, Mozambik, Fiji, Nikaragua, Dominik gibi ülkelerin bile gerisine düşmüş oldu” dedi.





DÜNYADAKİ TUTUKLU GAZETECİLERİN YARISI TÜRKİYE'DE!





Altıok, dünya genelindeki toplam tutuklu gazeteci sayısının 348 olduğunu, şu an Türkiye'de 159 gazeteci ve medya çalışanının cezaevinde tutuklu bulunduğunu belirterek, “Dünyadaki tutuklu gazetecilerin yarısı Türkiye’de. 12 Eylül 1980 darbesi döneminde 31 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye’de şu an darbe döneminden bile daha vahim bir durum yaşanıyor. Hatta o kadar ki henüz resmiyet kazanmış tek adam rejimi referandum öncesi fiili tutumu ile Nazi Almanyasını üçe katladı şimdiden. Zira Hitler’in emri ile dönemin Almanya’sında bin 300 gazetecinin mesleği elinden alınmışken, 5 binin üzerinde gazetecinin işsiz bırakıldığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.





Altıok şunları söyledi:





"AKP’nin iktidarda olduğu dönemde Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi sıralamasında Türkiye tam 56 sıra geriledi.





Türkiye, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2002’de 99'uncu, 2003’te 115'inci, 2004’te 113'üncü, 2005’te 98'inci, 2006’da 98'inci, 2007’de 101'inci, 2008’de 102'inci, 2009’da 122'inci, 2010 ve 2011’de 138'inci, 2012’de 148'inci, 2013 ve 2014’te 154'üncü, 2015’te 149'uncu, 2016’da 151'inci ve 2017 yılında 155'inci sırada yer aldı.





AKP, Türkiye’yi basın özgürlüğü konusunda 15 yılda 56 sıra geriye götürdü. Ve 2017 sıralaması sonrasında Türkiye; Ermenistan, Rusya, Kongo Cumhuriyeti, Afganistan, Gambiya, Bangladeş, Burma, Etiyopya, Sri Lanka, Sudan, Endonezya, Cezayir, Mozambik, Fiji, Nikaragua, Dominik gibi ülkelerin bile gerisine düşmüş oldu.





Dünya genelindeki toplam tutuklu gazeteci sayısı 348 ve şu an Türkiye'de 159 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde. Yani dünyadaki tutuklu gazetecilerin yarısı Türkiye’de! İktidar partisi temsilcileri ise fütursuzca bu kabarık sayıdaki tutukluluğun gerekçesini cinayet, tecavüz, terör örgütüne üyelik, sahtecilik gibi nedenlerle savunmaktalar.





Türkiye, AKP eliyle bir gazeteci hapishanesine dönüşmüş durumda. Uluslararası bağımsız insan hakları kurumlarının endişe ile izlediği ve imzalamış olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı turum nedeni ile uyarılar aldığımız, ilişkilerimizin giderek bozulduğu, demokrasi ve özgürlükler anlamında Ortadoğu ülkelerinin bile gerisine düştüğümüz bir süreç yaşıyoruz.





Bütün bu karanlık tabloya ve baskılara rağmen özgür basın için mücadele verenler demokrasinin sigortası olmaya devam ediyor."





Tarih’te hiçbir baskıcı rejim, özgürlüğün önünde tutunamamıştır.





Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Turhan Günay, Kadri Gürsel, Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Mahir Kanaat başta olmak üzere hukukun üstünlüğü için kalemlerinden sadece özgürlük mürekkebi dökülen gazeteciler ve görevini dürüstçe yapan bütün medya mensupları sonunda mutlaka kazanacak