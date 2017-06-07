Samanyolu Haber /Gündem / Polis CHP'li vekili sırtından vurdu /07 Haziran 2017 10:55

Polis CHP'li vekili sırtından vurdu

Ankara Yüksel Caddesi’nde İnsan Hakları Heykeli önündeki eyleme, polisin sert müdahalesi damgasını vurdu. KHK ile kamu görevinden çıkarılan ve ‘’İşimi geri istiyorum’’ eylemi yapan Veli Saçılık’a müdahale eden polis, olayı engellemeye çalışan CHP Adana milletvekili İbrahim Özdiş’i de sırtından gaz kapsülü ile vurdu.

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Polisin sert müdahalesi ardından yerlerde sürüklenen Veli Saçılık  ile sırtına kapsül isabet eden milletvekili Özdiş, Mimarlar Odası binasına sığındı. Burada uzun süre ilk yardım uygulanan Saçılık ve Özdiş zor kendine geldi. Özdiş'in sırtında, gaz kapsülü isabet etmesi nedeniyle geniş bir kırmızı leke ve derin izler olduğu görüldü.



Özdiş olaydan sonra yaptığı açıklamada ‘' Akademisyenler, Nuriye Gülmen, Semih Özakça için yapılan basın açıklamasına destek vermek için Yüksel Caddesine gittik. Polisin amirlerine rica ettik, 2 dakika açıklama yapılsın herkes olaysız dağılacak dedik. Ama biber gazı yedik, darp edildik.  Buna bile tahammülleri yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, sizden korkan sizin gibi olsun.'' dedi.


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