Polis CHP'li vekili sırtından vurdu

Polisin sert müdahalesi ardından yerlerde sürüklenen Veli Saçılık ile sırtına kapsül isabet eden milletvekili Özdiş, Mimarlar Odası binasına sığındı. Burada uzun süre ilk yardım uygulanan Saçılık ve Özdiş zor kendine geldi. Özdiş'in sırtında, gaz kapsülü isabet etmesi nedeniyle geniş bir kırmızı leke ve derin izler olduğu görüldü.















Özdiş olaydan sonra yaptığı açıklamada ‘' Akademisyenler, Nuriye Gülmen, Semih Özakça için yapılan basın açıklamasına destek vermek için Yüksel Caddesine gittik. Polisin amirlerine rica ettik, 2 dakika açıklama yapılsın herkes olaysız dağılacak dedik. Ama biber gazı yedik, darp edildik. Buna bile tahammülleri yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, sizden korkan sizin gibi olsun.'' dedi.









