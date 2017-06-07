Grup Yorum üyeleri tutuklandı

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından verilen bilgiye göre, tutuklananlardan Sultan Gökçek, Fırat Kıl ve Dilan Poyraz, Grup Yorum üyesi. Bu isimlerin yanı sıra 4 kişi daha tutuklanırken, 4 kişi de serbest bırakıldı.
Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, İnan Altın, Selma Altın, Sultan Gökçek, Fırat Kıl, Dilan Poyraz, Helin Bölek ve Abdullah Özgün 18 Kasım 2016 günü Okmeydanı'nda bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, gözaltına alınan üyelerin tamamı 23 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı.