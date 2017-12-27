PKK'nın kaçırdığı 'dört MİT Daire başkanı çözüldü' iddiası

Kürdistan bölgesinde PKK tarafından kaçırılan MİT daire başkanları uzun süredir örgütün elinde. Hükümet ve MİT bu konuda resmi açıklama yapmazken CHP Milletvekili Tuncay Özkan Meclis’te, MİT elemanlarının yakalanmasıyla ilgili “… Abdullah Öcalan’ı getiren MİT, 16 yıl sonra 4 daire başkanını terör örgütüne kaptırdı. Bunlar nasıl ele geçirildi. MİT hangi amaçla, hangi operasyona girdi öğrenmek istiyoruz. MİT hangi yanlışı yaptı da bu durumdadır. Takas yetkisi neden verildi? PKK’nın elinde olan daire başkanları için mi? Bu konu susularak, örtbas edilecek bir konu değildir. Sağlık Bakanlığı’nda yaşanan musibet (AKP'li bir cemaatin kadrolaşmasını kast ediyor) MİT’te de yaşanıyorsa vah geldi devletin başına…” ifadesini kullanmıştı.







PKK'nınsa bu konuda sessizliğini bozmaya hazırlandığı belirtiliyor. Yeni Özgür Politika gazetesinin haberine göre, MİT daire başkanlarının çözüldüğü iddia edildi. PKK’lı Murat Karayılan da kendileri açısından bu operasyonunun önemli olduğunu iddia ediyor. KCK Yürütme Konseyi Üyesi Fatma Adır ise Paris suikastlerinin tamamen aydınlatıldığını öne sürüyor.





MİT’in beyin takımından kişiler





KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, bir devletin istihbarat örgütünden merkezi noktalarda yer alan istihbaratçıların tutuklanmasının önemli bir şey olduğunu iddia ederken Tuncay Özkan’ın söylediklerinin gerçeği yansıttığının da altını çiziyor. Hozat, “Kilit noktalarda yer alan, istihbarat örgütünün beyin takımından kişilerdir bunlar” iddiasında bulundu.





Önemli bilgiler verdiler





“Bu anlamda verdikleri önemli bilgiler de var” diyen Hozat, bazılarını ileride kamuoyuyla da paylaşacaklarını açıkladı.

Bu anlamda AKP'nin istihbarat örgütünün gerçek terör örgütleri karşısında herhangi bir varlık gösteremediği ortaya çıkıyor.

