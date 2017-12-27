Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Aldan'a soruşturma /27 Aralık 2017 17:57

CHP'li Aldan'a soruşturma

CHP'li Ömer Süha Aldan hakkında, 696 sayılı KHK'yı eleştirdiği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Aldan'ın katıldığı radyo programında, pazar günü yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

RS FM'de Yavuz Oğhan'ın hazırlayıp sunduğu 'Bidebunudinle' programına konuk olan Aldan, hafta sonu yayımlanan iki KHK'yı eleştirmişti.

Eski savcı Aldan, 696 sayılı KHK'daki 'cezadan muafiyet' maddesinin AKP'nin oluşabilecek toplumsal muhalefete karşı bir önlemi olduğunu ileri sürerek, "Adalet ve Kalkınma Partisi, ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle oluşabilecek toplumsal muhalefetin önüne, paramiliter bir güç çıkarmak istiyor. AKP ne yaptığının farkında değil, bu KHK'larla en büyük zararı kendileri görecek. Bundan sonra hiç kimse hukuki güvence beklemesin, herkes buna göre davransın. Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır" ifadelerini kullanmıştı.
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