Samanyolu Haber /Dünya / Piri: Demirtaş serbest bırakılsın /04 Haziran 2018 14:47

Piri: Demirtaş serbest bırakılsın

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, seçimlerinin adil olabilmesi için adaylardan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre Hollandalı parlamenter Piri, Facebook hesabı üzerinden #FreeDemirtaş (Demirtaş'a özgürlük) etiketiyle yaptığı açıklamada, HDP'nin adayının cezaevi hücresinde seçim kampanyası yapmak zorunda bırakıldığını vurguladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in de, Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrı yaptığını anımsatan Piri, "Ancak o zaman adil bir seçim kampanyası yürütülebilir" dedi.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, bunun tüm demokratlar tarafından desteklenmesi gereken bir talep olduğunu dile getirdi.

Hollandalı parlamenter, Türkiye'deki olağanüstü hal uygulaması (OHAL) ile temel hak ve özgürlüklere yönelik baskıların daha da arttığını savunuyor.

Türkiye'de parlamenterler ve gazetecilerin cezaevinde bulunmasını en fazla eleştiren isimlerden biri olan Piri, bu koşullarda Türkiye'nin AB'ye tam üye olamayacağını söylüyor.

Piri'ye göre böyle bir ortamda Türkiye'nin AB'ye üyelik seçeneği, "illüzyon".

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