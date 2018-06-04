Samanyolu Haber /Sağlık / Dondurmanın mutluluk verdiği ispatlandı /04 Haziran 2018 14:40

Dondurmanın mutluluk verdiği ispatlandı

Prof. Dr. Ayşe Gürsoy, 'Dondurma tüketiminin mutluluk verdiği bilimsel olarak ispatlandı' dedi.

SHABER3.COM

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Gürsoy, dondurmanın mutluluk verici bir ürün olduğunun kanıtlandığını belirterek, “Artık yaşlı ve çocuk hastaların mönülerinde dondurmaya yer verilmeye başlandı” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre dondurma tüketiminin hızla arttığını ama kişi başına tüketimin hâlâ düşük olduğunu kaydeden Gürsoy, “10 yıl önce kişi başına yıllık 400-500 gram dondurma düşerken, şu anda 10 litre düşüyor. Bu değer Yeni Zelanda’da 25 litre, ABD’de 20 litre. Artık kışın da dondurma tüketiliyor, çeşitlilik arttı” diye konuştu. Gürsoy, Türkiye’de tatlı dondurmaların daha çok sevildiğini söyledi.

 SALEP BİTKİSİ BİLİNÇSİZCE TÜKETİLİYOR

Dondurma yapımında kullanılan salebin yetersiz ve koruma altında olduğunu vurgulayan Gürsoy, “Salep değerli bir bitki olduğu için yerel halk bilinçsizce toplayıp satıyor. Kökte bulunan iki yumrudan birini toprağa bırakmak gerekiyor ama ikisini de alıp bitkinin neslini tüketiyorlar. Geçmişte çok fazla salep yurtdışına kaçırıldı. Şimdi 10 bin TL cezası var ama yetersiz” ifadesini kullandı.

Dünyada en fazla salep üretiminin Türkiye’de yapıldığını dile getiren Gürsoy, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Salep Eylem Planı 2018 yılında tamamlanacak. Doğada kendiliğinden yetişen yabani orkide saleplerinden kültüre almada bazı sorunlarla karşılaşılıyor, üzerinde çalışmalar yapılmalı. Salebin kilosu bin liradan fazla olunca insanlar altın bulmuş gibi topluyor. Cezayı göze alıyorlar. Daha caydırıcı cezalar konulabilir” dedi.

"FARKLI İLLER FARKLI DONDURMALAR ÜRETEBİLİR"

Araştırma Görevlisi Nazlı Türkmen, salebin dondurma üretimindeki önemine dikkat çekerek, “Kastamonu, Muğla, Antalya, Bingöl, Burdur gibi çeşitli illere giderek salep örnekleri topladık. Genetik haritalarını çıkarıp bunlardan dondurma üreteceğiz. Amaç, farklı illerin kendi dondurmalarını üretmesini mümkün kılmak” dedi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dondurmanın mutluluk verdiği ispatlandı Sonraki Haber >>

Otomobiliyle gömüldü

Otomobiliyle gömüldü

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

AKP'li Başkan oy vermeyecek olanları işten atacak

Promter bozulunca 1 dakikalığına sustu...

Promter bozulunca 1 dakikalığına sustu...

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Bir anda yolun ortasına indi!

Bir anda yolun ortasına indi!

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:58:07