Samanyolu Haber /Spor / PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını incelemeye devam edecek /23 Mayıs 2019 23:17

PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını incelemeye devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Başakşehir maçında yaşananlarla ilgili kararını açıklamadı. Yapılan duyuruda "Ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir" denildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Başakşehir maçında yaşananlarla ilgili kararını açıklamadı. Yapılan duyuruda "Ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir" denildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir."
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