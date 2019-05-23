PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını incelemeye devam edecek

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray - Başakşehir maçında yaşananlarla ilgili kararını açıklamadı. Yapılan duyuruda "Ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir" denildi.





TFF'den yapılan açıklama şöyle:







"19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verilmiştir."