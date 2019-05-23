Katarlı BeIN Sports'un CEO'su ve PSG Başkanı'na rüşvet soruşturması

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Katar merkezli spor medya devi BeIN Medya Grup'un tepe yöneticisi (CEO) Yusuf el Obaidly hakkında 'faal bir şekilde rüşvet vermek' suçlamasıyla soruşturma açıldı.





Euronews'in haberine göre, Paris Saint Germain (PSG) Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi'nin de Al Obaidly'ye yakın bir isim ve Katar için yapılan tanıtım ve saha çalışmalarına aşina olması sebebiyle soruşturma kapsamında tanık olarak dinlendiği belirtildi.





28 Mart tarihinde açılan soruşturmada Al Obaidly ve el Halifi isimlerinin yanı sıra Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Eski Başkanı Senegalli Lamine Diack'ın ise pasif olarak rüşvet olayına karıştığı iddiaları bulunuyor. Lamine Diack hakkında daha önce 2015 yılında rüşvet ve kara para aklama suçlamalarından soruşturma başlatılmıştı.





Associated Press'in (AP) haberine göre 2017 ve 2019 Dünya Atletizm Şampiyonaları'nın Katar'da düzenlenmesi için IAAF yetkililerine Katar yatırımcılarının hesabından 3,5 milyon dolar transfer edildi. Katar 2017'deki organizasyonu Londra'ya kaptırsa da 2019'daki şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Fransız Le Monde gazetesi Kasım 2016'da konuyla ilgili bazı belgeleri yayımlamıştı.





Buna göre Oryx Katar Sports Yatırım Şirketi iki ayrı zamanda oylamanın yapılmasından sadece birkaç gün önce Pamodzi Sports Marketing'e Ekim ve Kasım 2011'de bir ödeme gerçekleştirdi.





Yusuf el Obaidly'ye göre Oryx'in Atletizm Federasyonu'na yaptığı bu ödeme tamamen şeffaf ve ihale sürecinin bir parçası olarak gerçekleşti. Organizasyonla ilgili tüm sponsorluk haklarını elde etmek ve tüm reklam gelirleri için Oryx toplamda 32,5 milyon dolar ödeme yaptı. Bu meblağın 3,5 milyon doları Pamodzi'ye 'geri ödemesi olmayan depozito' şeklinde verildi. Paranın geri kalan kısmıysa Katar'ın ihalede başarılı olması sonrası ödendi.





El Obaidly: İddialar tamamıyla asılsız





PSG Başkanı Nasır el-Halifi'ye yakınlığıyla bilinen ve aynı zamanda PSG Yönetim Kurulu üyesi olan Yusuf el Obaidly yaptığı açıklamada, "Soruşturma kapsamında yapılan ön görüşmeye kendi isteğimle katıldım. İddialar tamamıyla asılsız ve kanıtlanmamış olsa da büyük oranda medyaya sızmış durumda. Herhangi bir şüpheye yer vermemek açısından iddiaları tamamıyla reddediyorum. Kanun hükümleri çerçevesi içerisinde tüm bu iddialara karşı da savaşacağız." diye konuştu.





Yusuf el Obaidly'nin avukatı Jean-Didier Belot, mahkeme heyetinin ihale öncesi ödenen meblağı ticari bir faaliyet olarak görmediğini dile getirerek "İhale öncesi ön ödeme yapmak olağan dışı bir şey değil. Ancak dava yargıcı bunun rüşvet olduğuna inanıyor. Çünkü bu para, 'geri ödemesiz' şekilde verilmiş. Bu yolsuzluk değil. Sadece aldığımız bir risk." ifadelerini kullandı.





IAAF Eski Başkanı Lamine Diack'ın yolsuzluk dosyası kabarık





Paranın ödendiği Pamodzi Sports Marketing adlı şirket ise adı defalarca rüşvet ve kara para aklama suçlamalarına karışan Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) Eski Başkanı Lamine Diack'ın oğlu Papa Massata Diack'a ait. Oğul Diack da IAAF'da reklam danışmanı olarak çalıştığı dönemde Rus atletleri doping skandalından aklamak amacıyla yüz binlerce dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle açığa alınarak federasyondan uzaklaştırılmıştı. Fransız hükümeti oğul Diack hakkında yakalama kararı çıkması için Interpol'e başvuruda bulunmuştu.





Le Monde'a göre rüşvet davasında şüpheli durumda olan asıl kişi Lamine Diack. İddiaya göre, Senegalli eski yönetici rüşvet parasını almak için oğlunun şirketini paravan olarak kullandı.





Konuyla ilgili olarak Fransa Maliye Savcılığı (PNF) Uluslararası Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Senegalli Lamine Diack ve oğlu Papa Massata Diack'ın da mahkemeye sevk edilmesini talep etti. PNF ayrıca, Rus sporcuların adının karıştığı doping skandalı ve Japonya'da düzenlenecek yaz olimpiyatlarıyla ilgili yaptığı incelemede bazı şüpheli bulgulara rastlaması sebebiyle de ikinci bir tahkikat başlattı.





2020 Tokyo Olimpiyatları'nda rüşvet iddiası





2016 yılında Paris Mali Savcılığı, Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda'yı 2020 Tokyo Olimpiyatları adaylık sürecinde yolsuzluk yapmakla suçlamıştı. Soruşturma belgelerinde JOC başkanı olarak Takeda, Tokyo’nun adaylığı öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki kez Singapur merkezli Black Tidings adlı bir şirkete toplam 2 milyon dolar ödemekle suçlanıyordu.

Fransa'nın talebi üzerine 2017 yılında Takeda'nın ifadesini alan Japon yetkililer, Black Tidings adlı firmaya yapılan ödemelerin meşru olduğu kanaatine varmıştı.





Japonya, 2020 Olimpiyatları için Madrid ve İstanbul ile birlikte yarışmış, finalde İstanbul'u geride bırakan Tokyo olimpiyatları düzenleme hakkına sahip olmuştu.