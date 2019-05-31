Samanyolu Haber /Dünya / Petrol zengini İran'da benzine karne uygulaması geldi /31 Mayıs 2019 12:34

Petrol zengini İran'da benzine karne uygulaması geldi

İran'da 11 Ağustos'tan itibaren ülkenin tüm eyaletlerinde vatandaşlar benzini sadece 'Yakıt Kartı' yani karne ile alabilecek.

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Dünya petrol rezervlerinin %10'una sahip olan petrol zengini İran'da uluslararası ambargo sebebiyle zor günler yaşanıyor. Araçlarda kullanılan benzinin karaborsada satıldığını belirten İran yönetimi vergi kaybını önlemek ve mevcut benzin fiyatlarına zam yapmamak için halka karne ile akaryakıt dağıtmaya başladı.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi (NIOPDC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos'tan itibaren araç sahiplerinin benzini sadece akıllı "Yakıt Kartı" ile alabilecekleri belirtildi.  Hükümetin ülkenin kara sınırlarındaki kaçak benzin satışlarını engellemek için böyle bir yola başvurduğu yorumları yapılırken, bu uygulamanın kota sistemi olup olmadığıyla ilgili herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.

İran Meclis Başkanlığı Sözcüsü Behruz Nimeti, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Bugünkü meclis toplantısında benzin fiyatına zam yapılmaması ancak kaçakçılığın önüne geçilmesi için 'Yakıt Kartı' uygulamasına geçilmesi kararı alındı." demişti.

Ülkede, mayıs ayının başında bazı haber ajansları, benzin satışında "Yakıt Kartı" uygulamasına geçileceğini ve böylece bir kişinin bin tümenden satılan benzinden ayda sadece 60 litre alabileceğini, bundan daha fazlasını almak isteyenlerin ise litresine 2 bin 500 tümen ödeyeceğini yazmış, zam ve kota haberlerinin duyulmasıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

İran Milli Petrol Şirketi ise yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu ve kota uygulamasına geçilmediğini bildirmişti. 
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