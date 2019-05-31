Almanya tok satıcı: Eksi faizle borçlanıyor

Federal Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi haftanın son işlem gününde 3 baz puan azalarak eksi yüzde 0,206 ile 2016 yılında görülen rekor düşük seviyeyi geride bıraktı.

2016 rekorunda İngiltere'nin referandumda Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) için "evet" demesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para musluklarını açması etkili olmuştu.



FAİZ EKSİYE DÜŞÜNCE YATIRIMCI TAHVİLLERE HÜCUM ETTİ

Yatırımcıların küresel ticaret gerginliğinin etkisiyle güvenli varlık talebinin artması, büyümedeki düşüş ve İtalya'daki siyasi riskler Almanya hazine tahvillerinin yükselmesinde etkili oldu.







Dünyanın en güvenli varlıkları arasında sayılan Almanya hazine tahvilleri, faizlerin bu yıl sıfırın altına gerilemesi sonrasında talep görmeye devam ediyor.





Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "Meksika mallarına yönelik vergileri artıracağına" dair tweeti riskten kaçış algısını artırdı.





TÜRKİYE YÜZDE 19,42 FAİZ ÖDÜYOR





Almanya'nın eksi faiz vermesine rağmen yatırımcılar Alman tahvilleri için sıraya girdi. Türkiye ise 10 yıllık tahvil için yüzde 19,42 faiz ödüyor.



