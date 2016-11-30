Petrol fiyatları uçtu







Toplantı öncesinde petrol fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, Brent petrol 46.85 dolar ve ABD türü ham petrol de 45.52 dolar seviyelerinden işlem gördü.

OPEC’in bugün gerçekleştireceği toplantı öncesinde üye ülkelerden açıklamalar gelmeye başladı. İran petrol bakanı Bijan Namdar Zanganeh, bugün yapılacak toplantı konusunda iyimser olduğunu belirtirken, bir diğer önemli OPEC üyesi Irak’ın OPEC temsilcisi, “Bugün bir anlaşma olacak” dedi.





ÖN ANLAŞMAYA VARILMIŞTI





Endonezya temsilcisi ise OPEC’teki konuların çoğunluğunun kolayca çözülebilecek konular olduğunu düşünmediğini açıkladı. Küresel petrol üretiminin üçte birini gerçekleştiren 14 OPEC üyesi Eylül ayında Cezayir’de gerçekleştirilen bir toplantıda üretimi günlük 32.5-33 milyon varil arasına indirmek konusunda bir ön anlaşmaya varmıştı.

OPEC, İran, Libya ve Nijerya’nın petrol üretiminin huzursuzluklar ve yaptırımlardan etkilenmesinden dolayı varılacak bir üretim kesintisinden muaf tutulacağını belirtti. İran Petrol Bakanı da bugün yaptığı açıklamada İran’dan herhangi bir üretim kesintisi istenmediğini söyledi. Üretim kesintilerinden muaf tutulmak, Batı yaptırımları sonucu pazar payını kaybeden ve bunu yeniden kazanmak isteyen İran için bir zafer olarak görülürken, bu sürede Suudi Arabistan pazar payını artırdı.





İRAN VE SUUDİ ARABİSTAN’DAN İNDİRİM İSTENİYOR





OPEC kaynaklarına göre Suudi Arabistan, İran’ın üretimini şu anki yaklaşık seviye olan günlük 3.8 milyon varile sınırlamasını isterken, Tahran ise günlük 4.2 milyon varil petrol üretmek istediği sinyallerini veriyor. İran ise Suudi Arabistan’ın şu an günlük yaklaşık 10.5 milyon varil olan petrol üretimini 9.5 milyon varile indirmesini istiyor.