Samanyolu Haber /Ekonomi / Petrol fiyatı 100 doları bulacak /24 Eylül 2018 15:31

Petrol fiyatı 100 doları bulacak

Petrol fiyatlarının Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaptırım krizinin yaşanmasının sonucu olarak yıl sonunda 100 dolar seviyesine çıkması bekleniyor.

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Enerji ve emtia şirketleri Trafigura ile Mercuri, petrolün varil fiyatının Noel'de 90 dolar ve yeni yılın başlarında 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini duyurdu.

Petrol iki ayın zirvesine çıktı

Petrol fiyatları hafta başında yüzde 2 oranında artarak iki ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim artırımının çok acil olmadığını işaret etmeleri ve ekstra petrol üretimi taahhüdünde bulunmamaları bu artışta etkili oldu. ABD ham petrol üretimindeki artışın yavaşlamakta olduğuna ilişkin işaretler de fiyatları destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump fiyatları düşürmek için hızlı hareket etmeleri yolunda çağrıda bulunmuştu.

ABD'nin İran'a yaptırımlarının kasım ayından itibaren uygulanmaya başlanacağı endişesi sonucu yatırımcılar OPEC ve ortaklarının üretimi artırıp artırmayacakları yönündeki kararını yakından takip ediyor.

Diğer yandan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ve bunun sonucu enerji talebinin düşebileceği yorumları yapılıyor.

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