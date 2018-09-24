Petrol fiyatı 100 doları bulacak

Enerji ve emtia şirketleri Trafigura ile Mercuri, petrolün varil fiyatının Noel'de 90 dolar ve yeni yılın başlarında 100 dolar seviyesine ulaşabileceğini duyurdu.







Petrol iki ayın zirvesine çıktı





Petrol fiyatları hafta başında yüzde 2 oranında artarak iki ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.





Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim artırımının çok acil olmadığını işaret etmeleri ve ekstra petrol üretimi taahhüdünde bulunmamaları bu artışta etkili oldu. ABD ham petrol üretimindeki artışın yavaşlamakta olduğuna ilişkin işaretler de fiyatları destekledi.





ABD Başkanı Donald Trump fiyatları düşürmek için hızlı hareket etmeleri yolunda çağrıda bulunmuştu.





ABD'nin İran'a yaptırımlarının kasım ayından itibaren uygulanmaya başlanacağı endişesi sonucu yatırımcılar OPEC ve ortaklarının üretimi artırıp artırmayacakları yönündeki kararını yakından takip ediyor.







Diğer yandan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ve bunun sonucu enerji talebinin düşebileceği yorumları yapılıyor.



