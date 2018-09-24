Uçak rüzgarda böyle savruldu!

İngiltere'nin Birmingham kentinde havalimanına inmeye çalışan bir uçak, fırtınanın şiddetli rüzgarı yüzünden iniş gerçekleştiremedi.



Geçen çarşamba günü yaşanan ve Britanya'nın genelinde bir süredir etkili olan 'Ali Fırtınası' yüzünden gerçekleşen olayda, Birmingham Havalimanı'na inmeye çalışan uçağın, inişi gerçekleştiremeyince yeniden havalandığı görüldü.





Fransa Havayolları'na ait uçak, iniş için piste yanaştığı anda fırtınanın şiddetli rüzgarına dayanamayarak yan döndü ve bu anlar bölgede bulunan kişiler tarafından kaydedildi.





Sputnik