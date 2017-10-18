Peşmerge çekildi, TSK harekete geçti

Habertürk'te yer alan habere göre, bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde Türk askerinin bulunduğu üs bölgelerine ulaşan geçiş yollarının güvenliğini peşmerge sağlıyordu. Peşmergenin sahadan çekilmesiyle buraya yönelik harekât başlatıldı.







Bu operasyon sırasında 4 asker şehit oldu





Şimdi Zap Vadisi’nde güvenlikli alan oluşturulmasına yönelik askeri operasyon başladı.





TSK, 172. Zırhlı Tugay ve 28. Mekanize Tugay’la sınırdaki askeri tatbikatını sürdürüyor. Habere göre, acil bir durumda güneye doğru bir tampon bölge veya bölgeler oluşturulması için çalışmalar sürüyor.