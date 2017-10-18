Samanyolu Haber /Gündem / Peşmerge çekildi, TSK harekete geçti /18 Ekim 2017 08:54

Peşmerge çekildi, TSK harekete geçti

Peşmergelerin bazı bölgelerden geri çekilişini sürerken, TSK da güvenlikli bölge oluşturmak için sınırötesi operasyon başlattı

SHABER3.COM

Habertürk'te yer alan habere göre, bugüne kadar Irak’ın kuzeyinde Türk askerinin bulunduğu üs bölgelerine ulaşan geçiş yollarının güvenliğini peşmerge sağlıyordu. Peşmergenin sahadan çekilmesiyle buraya yönelik harekât başlatıldı.

Bu operasyon sırasında 4 asker şehit oldu

Şimdi Zap Vadisi’nde güvenlikli alan oluşturulmasına yönelik askeri operasyon başladı.

TSK, 172. Zırhlı Tugay ve 28. Mekanize Tugay’la sınırdaki askeri tatbikatını sürdürüyor. Habere göre, acil bir durumda güneye doğru bir tampon bölge veya bölgeler oluşturulması için çalışmalar sürüyor.
<< Önceki Haber Peşmerge çekildi, TSK harekete geçti Sonraki Haber >>

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Çin'deki cam köprü yürekleri ağza getirdi

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Konya'nın işkenceci polis müdürü Ali Loğoğlu

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Şivan Perwer: Zulme karşı tepki sorumluluğumdur

Cezaevinden mektup

Cezaevinden mektup

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

Kazakistan'da kaçırıldığı düşünülen Enver Kılıç'ın eşi, gelecek haberi bekliyor

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Baykal'a kim tuzak kurdu?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Bir lider 3 Dakikada kaç ülkeyle kavga edebilir?

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Mefkûre Muhâcirleri ve Yiğitçe Duruş

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı

Muharrem Kalyoncu ‘Geçmişten İzler’ programında hatıralarını anlatmıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:30