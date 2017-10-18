15 dakika kuralı kalktı, olan geçen yıl mağdur olana oldu

Üniversite sınavına girecek 1 milyonu aşkın adayın merak ettiği soruları yanıtlayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, geçen yıl çok sayıda öğrencinin mağdur olmasına yol açan 15 dakika kuralının bu yıldan itibaren kalktığını açıkladı.

Prof. Dr. Özer'in Hürriyet'e yaptığı açıklamalar şöyle:





*15 dakika kuralı kalktı. Adaylarımız 10.00'dan itibaren sınava giremeyecek. Yani 09.45 kuralını uygulamayacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00, bu saatten sonra gelenler alınmayacak.





'SINAV ÜCRETİ DÜŞTÜ'





*Sınav ücreti daha önce 160 TL civarındaydı. Biz iki sınav için 120 TL almayı planlıyoruz. YGS'de 60 TL, LYS'nin her biri 40 TL idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 TL çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak.





'SINAV SÜRESİ UZADI'





