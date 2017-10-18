Samanyolu Haber /Eğitim / 15 dakika kuralı kalktı, olan geçen yıl mağdur olana oldu /18 Ekim 2017 08:47

15 dakika kuralı kalktı, olan geçen yıl mağdur olana oldu

ÖSYM Başkanı 15 dakika kuralını kaldırdıklarını söyledi.

SHABER3.COM

Üniversite sınavına girecek 1 milyonu aşkın adayın merak ettiği soruları yanıtlayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, geçen yıl çok sayıda öğrencinin mağdur olmasına yol açan 15 dakika kuralının bu yıldan itibaren kalktığını açıkladı.
Prof. Dr. Özer'in Hürriyet'e yaptığı açıklamalar şöyle:

*15 dakika kuralı kalktı. Adaylarımız 10.00'dan itibaren sınava giremeyecek. Yani 09.45 kuralını uygulamayacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00, bu saatten sonra gelenler alınmayacak.

'SINAV ÜCRETİ DÜŞTÜ'

*Sınav ücreti daha önce 160 TL civarındaydı. Biz iki sınav için 120 TL almayı planlıyoruz. YGS'de 60 TL, LYS'nin her biri 40 TL idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 TL çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak.

'SINAV SÜRESİ UZADI'

*Sınavın usul ve esaslarını YÖK belirler. En kısa zamanda ayrıntılı açıklama yapılacak. Bu yıl sınavların süresi geçen yıl YGS'deki süreden fazla olacak. Birinci sınav 100 dakika civarında, ikinci sınav ise 160-200 dakika arasında olacak, 180 dakika da olabilir.

'BAŞVURULAR MARTTA'

*Sınav için mart ayında başvuruları alacağız. Ramazan Bayramı sonrasında sınavı yapmayı planlıyoruz.

'AÇIK UÇLU SORULAR SADECE İLK SINAVDA'

İkinci oturumda açık uçlu soru olmaması için çalışıyoruz. Belki ilk sınavda Türkçe ve matematikte birer tane açık uçlu soru olabilir.
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