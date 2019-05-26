Samanyolu Haber /Dünya / Peru'da 7.5'lik deprem /26 Mayıs 2019 11:02

Peru'da 7.5'lik deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Sarsıntının Moyobamba kentinin yaklaşık 180 kilometre doğusunda, 105 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle herhangi bir tsunami tehdidinin bulunmadığını bildirdi.

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