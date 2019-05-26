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Peru'da 7.5'lik deprem
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Peru'da 7.5'lik deprem
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26 Mayıs 2019 11:02
Peru'da 7.5'lik deprem
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
SHABER3.COM
Sarsıntının Moyobamba kentinin yaklaşık 180 kilometre doğusunda, 105 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle herhangi bir tsunami tehdidinin bulunmadığını bildirdi.
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