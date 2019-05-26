'Türkiye Ruslara karşı Suriyeli grupları silahlandırıyor' iddiası

Reuters haber ajansının Suriyeli muhaliflere dayandırarak geçtiği haberinde Suriyeli muhaliflere gönderilen silahların ardından muhaliflerin bazı yerleri rejim güçlerinden geri aldığını aktardı.







Rusya, Suriye ordusunu ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin elinde kalan son bölgeyi almaları için hava ve kara operasyonlarında destek veriyor.





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçen ay başlattığı saldırılarda İdlib ve civarını bombalanması sivillerin toplu halde göç etmesini tetiklemişti.





Reuters'a konuşan iki üst düzey Suriyeli muhalif kaynağa göre Ankara, Moskova ile kurulan ortak çalışma grubunda mülteci akımının önlenmesi için Rusya’yı operasyonları durdurmaya ikna edemeyince muhaliflere silah desteği verdi.





Ayrıca Türkiye bu hamlesiyle Suriye'nin kuzeybatısında etkisini korumak istediğinin sinyalini verdi.





Bir muhalif ve bir tanığın açıklamalarına göre gece boyu Türk askeri konvoyu, Rus ve Suriye jetlerinin haftalarca vurdukları Hama'nın kuzeyindeki bir üsse ulaştı.





Düzinelerce zırhlı araç, Grad roketatarı, tanksavar güdümlü füzeler ve TOW füzelerinin teslim edilmesi, muhaliflerin Kfar Nabouda kasabasını yeniden almasına yardımcı olduğu bildirildi.