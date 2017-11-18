Samanyolu Haber /Gündem / 'Perinçek, paralel Dışişleri Bakanı gibi, Ergenekon dış politikaya müdahale ediyor' /18 Kasım 2017 01:46

'Perinçek, paralel Dışişleri Bakanı gibi, Ergenekon dış politikaya müdahale ediyor'

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "paralel Dışişleri Bakanı" gibi açıklama yaptığını belirtti. Özsoy, "'Rusya’yla ilişkileri düzelttik, darbeyi biz haber verdik' diyorlar. Kim bu insanlar?" diye konuştu.

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Hişyar Özsoy: Doğu Perinçek, paralel Dışişleri Bakanı gibi konuşuyor

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde konuşan HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, “Vatan Partisi Başkanı’ndan bahsediyoruz. Hükümete yakın basına bakıyorum sanki paralel Dışişleri Bakanı gibi konuşuyor, şaşırıyorum” dedi.

‘KİM BU İNSANLAR?’

HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda gerçekleşen, Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz aldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “paralel Dışişleri Bakanı” gibi konuştuğunu savunan Özsoy, şunları söyledi:

“HDP olarak biz yüzde 10-12 gibi bir oyu temsil ediyoruz, CHP yüzde 25. Ben iddia ediyorum, CHP’nin bilgisi Doğu Perinçek’in bilgisinin çeyreği kadar değildir. Bakın, takribi olarak 100-120 bin civarında bir oy almış Vatan Partisi Başkanı’ndan bahsediyoruz. Hükümete yakın basına bakıyorum sanki paralel Dışişleri Bakanı gibi konuşuyor, şaşırıyorum. ‘Rusya’yla ilişkileri düzelttik, darbeyi biz haber verdik’ diyorlar. Kim bu insanlar? Gerçekten düşünüyorum. Meclis’te grubu yok.”

‘AVRASYACILIK GÜZELLEMELERİ YAPILIYOR’

Dış politikada “Avrasyacılık güzellemeleri” yapıldığını söyleyen Özsoy, “Dış politikada öyle görünüyor ki bir Avrasyacılık güzellemeleri yapılıyor, anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz. ‘Ergenekon’ denilen yapının dış politikaya müdahalesi olduğu tartışmaları söz konusu. Sadece dış politika değil, iç politikada da 100-120 bin oy almış, bu kadar muteber bir Doğu Perinçek, bir taraftan 6 milyon oy almış Selahattin Demirtaş, Eş Genel Başkanımız cezaevinin içerisinde. Bu dengelerle hem iç hem dış siyaseti konuşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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