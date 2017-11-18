Koalisyon görüşmelerinde umut Pazar'a kaldı

Almanya’da yeni bir hükümet kurulması için yapılan ön görüşmelerde Pazar akşamına kadar uzlaşma sağlanması hedefleniyor.

Hür Demokrat Parti (FPD) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, "Pazar akşamı saat 18.00'e kadar konuyu kapatmamız gerektiği bütün katılımcılar açısından son derece açık” dedi.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) lideri Horst Seehofer de, "Pazar günü görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Bir hükümetin kurulmasının mümkün olup olmadığını halk bilmek istiyor ve buna da hakkı var” diye konuştu.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CDU), Hür Demokrat Parti ve Yeşiller arasında yaklaşık dört haftadır devam eden koalisyon ön görüşmelerinin Perşembe akşamı sonuçlanması bekleniyordu. Ancak partiler arasında bazı konular üzerine uzlaşma sağlanamaması nedeniyle görüşmelere Cuma günü de devam edilmesi kararı alınmıştı.





Taraflar Cuma öğle saatlerinde Berlin'de Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin merkezinde bir araya geldi. Partiler arasında özellikle mültecilerin aile birleşimi, enerjide kömür kullanımı, iklim koruma, ulaştırma ve mali politikalarda anlaşmazlık yaşanıyor.

Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Angela Merkel Cuma öğleden sonra Yeşiller ve Hür Demokratların liderleri ile görüştü. Görüşmelerin ardından partilerden açıklamalar geldi. "Herkesin bir parça sorumluluk taşıdığını bilmesi gerekiyor” diyen Hristiyan Demokrat Birlik Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöcker, "Üzerimize düşen görevin büyüklüğü düşünüldüğünde, hiçbir şey aşılamaz değil” şeklinde konuştu. Her ayrıntının üzerinde durulmaması gerektiğini vurgulayan Klöcker, "Büyük hedefin daha önemli olduğunu” söyledi.

Partiler uzlaşma konusunda iyimser

Hür Demokrat Partili Kubicki de uzlaşmaya varılması konusunda, "Bunu başarabilir misiniz diye soruluyorsa, yanıtım evet” dedi.



Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de Almanya için Alternatif'in (AfD) parlamentoya girdiği seçim sonuçlarına bakıldığında üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "bu nedenle uzlaşmaya hazır” olduklarını vurguladı.

Merkel de görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada koalisyon hükümetin kurulmasının önemine işaret etti. Merkel, "Almanya'da bir hükümet kurulması görevi, bütün zahmetlere değecek son derece önemli bir görev” dedi. Ön görüşmelerde çok sayıda konunun ayrıntılarının ele alındığını hatırlatan Merkel, bu nedenle de bunların sonuçlanmasının "hiç de önemsiz olmadığını” ifade etti.

Koalisyon ön görüşmelerine hafta sonu devam edilecek. Cumartesi günü iklim koruma, göç ve ulaştırma ile tarım politikalarının ele alınması bekleniyor. Pazar günü ise görüşmelere aile, belediye, sosyal politikalar ve mali konularla devam edilmesi planlanıyor.

Olası koalisyon için yapılan ön görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması, Almanya'da tekrar seçim yapılması ihtimalini gündeme getirecek.