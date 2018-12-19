Pentagon'dan 'çekilme' açıklaması: Suriye'de çalışmaya devam ediyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını’ söyleyerek çekilme sinyali vermesinin ve Amerikan basınına ‘hızlı ve tam bir çekilmenin planlandığı’ haberlerinin sızdırılmasının ardından Pentagon’dan yazılı açıklama geldi.





Pentagon sözcüsü Albay Bob Manning iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: “Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.



ABD'Lİ SENATÖR: BÜYÜK HATA OLUR

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 'ABD'li askerlerin Suriye'den çekilmesi büyük hata olur' dedi.