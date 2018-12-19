Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon'dan 'çekilme' açıklaması: Suriye'de çalışmaya devam ediyoruz /19 Aralık 2018 19:28

Pentagon'dan 'çekilme' açıklaması: Suriye'de çalışmaya devam ediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğine dair haberler üzerine yazılı açıklama yaptı: Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını’ söyleyerek çekilme sinyali vermesinin ve Amerikan basınına ‘hızlı ve tam bir çekilmenin planlandığı’ haberlerinin sızdırılmasının ardından Pentagon’dan yazılı açıklama geldi.

Pentagon sözcüsü Albay Bob Manning iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: “Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
 
ABD'Lİ SENATÖR: BÜYÜK HATA OLUR
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 'ABD'li askerlerin Suriye'den çekilmesi büyük hata olur' dedi.
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