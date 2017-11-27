Pentagon’dan flaş PYD açıklaması





Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, “Askeri ihtiyaçlar doğrultusunda, Kürt partnerlerimize karar bağlanmamış askeri destek gözden geçiriliyor” ifadesini kullandı.Açıklamada, IŞİD’i yenmek ve IŞİD’in tekrar bölgeye gelmesini engelleyerek istikrar sağlamak için gerekli silah ihtiyacının incelendiği belirtildi.



Daha önce Ankara’ya Suriye’deki Suriye Demokratik Güçleri’ne “sınırlı, görev odaklı ve görevleri tamamlamaya yönelik” silahlar vereceğini söylediğini belirten Pentagon’dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Pentagon, “İçinde YPG’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliğini sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.