Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon’dan flaş PYD açıklaması /27 Kasım 2017 22:24

Pentagon’dan flaş PYD açıklaması

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde ABD'nin Suriye'deki terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG'nin de dahil olduğu SDG'ye silah verilmeyeceği açıklanmıştı. Bugün Pentagon, SDG ile işbirliğine devam edeceklerini duyurdu.

SHABER3.COM

Daha önce Ankara’ya Suriye’deki Suriye Demokratik Güçleri’ne “sınırlı, görev odaklı ve görevleri tamamlamaya yönelik” silahlar vereceğini söylediğini belirten Pentagon’dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Pentagon, “İçinde YPG’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliğini sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, “Askeri ihtiyaçlar doğrultusunda, Kürt partnerlerimize karar bağlanmamış askeri destek gözden geçiriliyor” ifadesini kullandı.Açıklamada, IŞİD’i yenmek ve IŞİD’in tekrar bölgeye gelmesini engelleyerek istikrar sağlamak için gerekli silah ihtiyacının incelendiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pentagon’dan flaş PYD açıklaması Sonraki Haber >>

Numan Kurtulmuş, Erdoğan İçin Ne Demişti?

Numan Kurtulmuş, Erdoğan İçin Ne Demişti?

Hocaefendi: Tebessüm sadakalarınızı onlardan esirgemeyiniz!..

Hocaefendi: Tebessüm sadakalarınızı onlardan esirgemeyiniz!..

'Rüyada Cübbeli 3 defa cennetliktir diye bağırmışlar, bu müjdedir'

'Rüyada Cübbeli 3 defa cennetliktir diye bağırmışlar, bu müjdedir'

Eroğlu: Allah Maden Ailesi'ni cennetin sahili selametine çıkarmıştır...

Eroğlu: Allah Maden Ailesi'ni cennetin sahili selametine çıkarmıştır...

Maden ailesinin anısına....

Maden ailesinin anısına....

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Hocaefendi'den 'bu insanlara nasıl karşılık verilmeli' öğüdü

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Adıyaman’da ‘tütün eylemi’ne biber gazlı müdahale: 101 gözaltı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

Baskı ve zulümden kaçan Maden ailesinin dramı

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

'Taksim'de bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil'

İmrendirin alemi...

İmrendirin alemi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:29:25