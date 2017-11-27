Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül ile ilgili flaş iddia /27 Kasım 2017 22:27

Abdullah Gül ile ilgili flaş iddia

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki aşiret reisleriyle buluştu iddiası AKP içinde yüksek sesle dile getiriliyor.

SHABER3.COM

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki aşiret reisleriyle buluştuğu iddiası gündeme geldi.

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Gül mesaide, aşiret reisleriyle buluştu" başlıklı bugünkü yazısında AK Parti kulislerinden aldığı bilgileri aktardı.
"Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu aralar hiç durmuyor. Devletin araçları, memurları, binası,… emrinde" diyen İsmet Özçelik yazısında Abdullah Gül'ün çalışmalarını şöyle aktardı:

"Ofisi hareketli. Yakın takipte olmasına rağmen pek aldırmıyor. Emekli diplomatlar, emekli üst düzey bürokratlar, kenarda kalmış AKP'liler, muhalefet partilerinin kritik isimleri, ofisine girip çıkıyor.

Erdoğan'ın yakın çevresinden verilen bilgiye göre, AKP'de aktif görevde olanlarla da teması var. Ama onlarla görüşme ofiste yapılmıyor. Dost ziyaretlerinde ‘tesadüfen'(!) bir araya geliyorlar.

AKP'de ve Erdoğan'ın yakın çevresinde Gül'ün faaliyetleri konuşuluyor. Sık sık "Bu ne mesaisi" diye sorulmaya başladı. Gerilim var. Üstelik de giderek yükseliyor.

Son günlerde parti kulislerinde herkesin birbirine, Erbakan'ın Gül'le ilgili değerlendirmeleri anlatması da dikkat çekiyor."
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