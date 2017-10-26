Samanyolu Haber /Gündem / Peki Tetikçilerin manşetten suçlamaları ne olacak? /26 Ekim 2017 14:15

Peki Tetikçilerin manşetten suçlamaları ne olacak?

Büyükada'da 5 Temmuz'da yapılan toplantı ile ilgili yandaş medyada çıkan onlarca iftira ve yalan iddialara rağmen, ilk duruşmada 8 hak savunucusuna tahliye çıktı.

Erdoğan casuslukla suçlamıştı...

Büyükada'da 5 Temmuz 2017'de yapılan toplantıya ilişkin davanın ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan 8 sanığın tahliyesine karar verildi.

Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu'nun tahliyesine karar verdi.

 ERDOĞAN 'DARBECİ' İLAN ETTİ

Hak savunucularının gözaltına alınmasının ardından AB'den ve Almanya başta olmak üzere demokratik ülkelerden gelen tepkilere hükümet 'Onlar darbe hazırlığı yapıyorlardı ve casusluk faaliyeti içindeler' şeklinde yanıt verdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyükada'da gözaltına alınanlar 15 Temmuz’un devamı niyetinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdi' diyerek hak suvunucuları darbecilikle suçladı.

Hak savunucuları, 'Adalet Yürüyüşü'nü kaosa çevirmeyi amaçlamakla suçlandı

 YANDAŞ MEDYA TETİKÇİLİK YAPTI

Aralarında AB ülkelerinin vatandaşlarının da olduğu hak savunucularının tutuklu olduğu sürece, yandaş medya söz konusu kişiler ve yapılan toplantı hakkında onlarca asılsız haber yaptı.








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