AKP'nin anketçisine göre çok yanlış yapıldı...

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül’e konuşan İbrahim Uslu, AKP’deki belediye başkanlarına yönelik operasyonlar için de “Referandumda büyükşehirlerde hayır çıkmasının nedeni belediye başkanları değil” dedi. Uslu üç parti (AKP, CHP, MHP) içinde de mutsuz seçmenler bulunduğunu, bu seçmenlerin farklı farklı nedenlerle Akşener’e ilgi duyduklarını, ancak Akşener’in hepsini birden mutlu etmesinin kolay olmadığını söyledi.





AKŞENER’İN POTANSİYELİ VAR





Meral Akşener’in bir potansiyeli var. Araştırmalar da bunu gösteriyor. 3 partinin üçünde de (AKP, CHP, MHP) mutsuz bir seçmen kitlesi var. Bu tespit edilebiliyor. Akşener, bu üç parti içindeki mutsuz seçmen kitlesinin ilgisini çekiyor. Ancak işi kolay değil. Çünkü üç partinin üçündeki mutsuz seçmenlerin mutsuzluk nedenleri birbirinden farklı…





Meral Akşener ve yeni oluşumların şansı değerlendirilirken, partilerine sadık olan ve olmayan seçmen oranları ölçü olabilir. Araştırmalar Türkiye’de yüzde 70’ler belki biraz daha üzerindeki seçmenin partilerine sadık olduğunu gösteriyor. Yüzde 20 civarında sadık olmayan, partisinden uzaklaşma eğilimi içinde bir seçmen kitlesi var. Her seçimde yüzde 10 oranında da daha önce oy kullanmadığı için siyasi eğilimi bilinmeyen bir seçmen kitlesi var. Yani yüzde 30’lar civarında bir potansiyelden söz ediyoruz.





BAŞKANLAR OPERASYONU YARAR SAĞLAMAYACAK





Özellikle sayın Cumhurbaşkanı’nın teşkilata ve sonrasında da belediye başkalarına yönelik ‘metal yorgunluk’ tespitiyle görevden uzaklaştırma operasyonları, AKP geleneği için bir ilk. Daha önceki dönemlerde kucaklayıcılık ve birliktelik öne çıkarılırdı. AKP teşkilatları buna alışıktı. Bu nedenle bir ilki yaşıyorlar. Elbette 2019’daki iki kritik seçim için hazırlık yapıldığı belli. Ancak ben bu hamlelerin beklenen yararı sağlamayacağı görüşündeyim.





Görev değişiklikleriyle referandumda ortaya çıkan oy kayıplarının telafi edileceğini düşünmüyorum. ‘Başarısız belediye başkanlarının değiştirilmesi’ diye sunuluyor. Demek ki mesele, referandumda hayır oylarının yüksek çıktığı büyükşehirler ve yine buralarda gidilecek 2019 seçimlerine ilişkin önlem almak. Oysa referanduma baktığımızda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde hayır çıkmasının nedeni belediye başkanları değil. Referandumda belediye başkanları değil başka konular oylandı. O yüzden ben başkanların görevden alınmasının oy kayıplarını gidermeyeceğini, başka önlemlerin de gerektiğini düşünüyorum.





KENTLİ SEÇMEN NE OLACAK?





Referandumda hayır diyen büyükşehir seçmenlerinin beyaz yakalı kentli seçmen olduğunu unutmayalım. Bu seçmenlerin ekonomik, sosyal, uluslararası ihtiyaç ve talepleri var. 2019 hazırlığı için bu talepleri görmek gerekiyor.



