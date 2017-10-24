Partisine iki eski siyasetçi daha katılıyor

Meral Akşener'in yeni parti hazırlıkları son aşamaya geldi.





Yeni partiye ilişkin resmi açıklama yarın yapılacakken, partiye katılacak iki isim daha belli oldu.





Türkiye sağının eski isimlerini partisinde toplamaya çalışan Akşener, CHP'li vekil Aytun Çıray'ın ardından DYP'den bakanlık ve vekillik yapan Ayfer Yılmaz ve ANAP'tan İstanbul Milletvekilliği yapan Ahad Andican'ı da partisine kattı.





Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, iktisatçı olan Ayfer Yılmaz, 21. Dönem'de DYP'den İçel Milletvekili seçildi. Yılmaz, 53 ve 54. hükümette devlet bakanı olarak görev yaptı. Tıp doktoru olan Ahad Andican ise 20 ve 21. dönemde ANAP'tan İstanbul Milletvekili 1997-1999 yılları arasında da devlet bakanı olarak görev yaptı.