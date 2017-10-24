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Bodrum'da korkutan deprem
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24 Ekim 2017 12:59
Bodrum'da korkutan deprem
Bodrum'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Yerin 5.7 km altında meydana gelen sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı. Korkulu anlara sebep olan deprem saat 12.36'da kaydedildi
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