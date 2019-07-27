Samanyolu Haber /Gündem / Parti içinde kaynayan kazan kongreyi ilk kez erkene çektirdi /27 Temmuz 2019 11:10

Parti içinde kaynayan kazan kongreyi ilk kez erkene çektirdi

Kabinede ve parti yönetiminde nasıl ve ne zaman bir değişim yapacağı merakla beklenen Tayyip Erdoğan, teşkilatlardaki değişim için düğmeye bastı.

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Erdoğan, dün il başkanları toplantısında 7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacaklarını açıkladı. Kulislerde Erdoğan'ın parti içinde "değişim için baskıya maruz kaldığı" konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan’ın bu hamleyle “küskünlükleri en aza indirme, olası bir erken seçim öncesi teşkilatları hazır tutma, sonbahardan itibaren hızlanacak yeni parti hazırlıklarına karşı teşkilattan kaymaları önlemeyi” amaçladığı belirtiliyor.

Erdoğan, “Önce delege seçmen listelerini oluşturacak, ardından da belde, ilçe ve il kongreleriyle yola devam edeceğiz. Büyük kongre sürecimizin şimdiden partimize ve ülkemize hayırlı olmasını özellikle diliyorum” dedi. Erdoğan’ın bu açıklaması, AKP’nin bugüne kadar olağan kongrelerle ilgili yaptığı çalışma ve karar süreçlerinden farklılık taşıyor. Siyasi Partiler Yasası’na göre, partilerin en az 2 yıl, en fazla da 3 yılda bir olağan kongre yapması gerekiyor. AKP, kurulduğu 2001 yılından beri yaptığı 6 olağan kongreyi 3 yılda bir yaptı. 6. Olağan Kongresini 18 Ağustos 2018’de yapan AKP’nin, 7. Olağan Kongresini de Ağustos 2021 yılında yapması bekleniyordu. Yine bugüne kadarki süreçlerde olağan kongre tarihinden 1 yıl önce belde, ilçe ve il kongre süreçleri başlatılıyordu. Erdoğan’ın, sonbaharda süreci başlatacaklarını açıklaması, olağan kongre sürecinin 1 yıl öne çekilmesi anlamına geliyor. Erdoğan, olağan kongre için Ağustos 2021 tarihini beklese de belde, ilçe ve il teşkilatlarını 1 yıl erken yenilemiş olacak.
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