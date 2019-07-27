Samanyolu Haber /Gündem / Memur maaşı bir yılda 164 lira değer kaybetti /27 Temmuz 2019 11:14

Memur maaşı bir yılda 164 lira değer kaybetti

Türkiye'de ortalama memur maaşı ile ekonomik genişleme arasındaki makas geçen yıl yüzde 64.7’ye ulaştı

SHABER3.COM

Türkiye Kamu-Sen’in hesaplamalarına göre, 2018 yılında ortalama memur maaşı 2017 yılına kıyasla aylık olarak 164 lira değer kaybetti.
 
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Memur-Sen'in araştırma sonuçları, 2002’den bu yana iktidarda olan AKP’nin memura zarar verdiğini şu şekilde ortaya koyuyor:
 
- 2018 sonunda ortalama memur maaşı 2017’ye göre, 441 liralık artışla 3 bin 419 TL’ye çıktı. Artış oranı yüzde 14.81 oldu. Oysa aynı dönemde enflasyon yüzde 20.3 arttı. Maaş, aylık ortalama 164 TL değer kaybetti.

- En düşük dereceli memur maaşı ise 332 lira artarak 2 bin 571 TL’ye ulaştı. Eğer enflasyon farkı zamanında ödenseydi bu maaş Aralık 2018’de 2 bin 693 TL olacaktı. Aylık kayıp 122 lira.
382 lira yükseldi.

- 2002’den bu yana ise mal ve hizmet bedelleri ortalama yüzde 347.8 zamlandı. Aynı dönemde açlık sınırı yüzde 402.6 yükseldi. 2002-2018 arası ortalama enflasyon yüzde 347.8, mutfak enflasyonu yüzde 402.6 arttı.

- 2002 yılında ortalama memur maaşı ile 22.1 adet çeyrek altın alınabilirken, 2018 yılında bu sayısı 9.7 adede geriledi. En düşük memur maaşıyla alınabilen çeyrek altın sayısı ise 14.9 adetten 7.3 adede düştü.

- 2012 sonrasında 1049 dolara kadar yükselen ortalama memur maaşı 2018’de 709 dolara; 2013’te 812 dolar olan en düşük memur maaşı da 533 dolara geriledi.

Ortalama memur maaşı ile ekonomik genişleme arasındaki makas geçen yıl yüzde 64.7’ye ulaştı. Bu oran en düşük memur maaşında yüzde 47.2 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Memur maaşı bir yılda 164 lira değer kaybetti Sonraki Haber >>

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:16:00