Memur maaşı bir yılda 164 lira değer kaybetti

Türkiye Kamu-Sen’in hesaplamalarına göre, 2018 yılında ortalama memur maaşı 2017 yılına kıyasla aylık olarak 164 lira değer kaybetti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Memur-Sen'in araştırma sonuçları, 2002’den bu yana iktidarda olan AKP’nin memura zarar verdiğini şu şekilde ortaya koyuyor:

- 2018 sonunda ortalama memur maaşı 2017’ye göre, 441 liralık artışla 3 bin 419 TL’ye çıktı. Artış oranı yüzde 14.81 oldu. Oysa aynı dönemde enflasyon yüzde 20.3 arttı. Maaş, aylık ortalama 164 TL değer kaybetti.





- En düşük dereceli memur maaşı ise 332 lira artarak 2 bin 571 TL’ye ulaştı. Eğer enflasyon farkı zamanında ödenseydi bu maaş Aralık 2018’de 2 bin 693 TL olacaktı. Aylık kayıp 122 lira.

382 lira yükseldi.





- 2002’den bu yana ise mal ve hizmet bedelleri ortalama yüzde 347.8 zamlandı. Aynı dönemde açlık sınırı yüzde 402.6 yükseldi. 2002-2018 arası ortalama enflasyon yüzde 347.8, mutfak enflasyonu yüzde 402.6 arttı.





- 2002 yılında ortalama memur maaşı ile 22.1 adet çeyrek altın alınabilirken, 2018 yılında bu sayısı 9.7 adede geriledi. En düşük memur maaşıyla alınabilen çeyrek altın sayısı ise 14.9 adetten 7.3 adede düştü.





- 2012 sonrasında 1049 dolara kadar yükselen ortalama memur maaşı 2018’de 709 dolara; 2013’te 812 dolar olan en düşük memur maaşı da 533 dolara geriledi.





Ortalama memur maaşı ile ekonomik genişleme arasındaki makas geçen yıl yüzde 64.7’ye ulaştı. Bu oran en düşük memur maaşında yüzde 47.2 oldu.