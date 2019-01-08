Samanyolu Haber /Gündem / Paraşütçü hortuma kapıldı /08 Ocak 2019 11:58

Paraşütçü hortuma kapıldı

Avustralyalı bir yamaç paraşütçüsü 'toz hortumu'na yakalandı. Korku dolu anladı eşi böyle kaydetti.

Paraşütçü hortuma kapıldı

Yamaç paraşütçüsünün yerde bekleyen karısı tarafından çekilen görüntülerde, paraşütçünün uçtuğu sırada toz hortumuna yakalanıp havada takla atarak savrulduğu görülüyor. Bu görüntüler karşısında paniğe kapılan karısının çığlıkları ve kocasına "dikkatli ol" diye seslenişi de duyuluyor. Hortumun savurduğu paraşütçü bir süre sonra tekrar paraşütün kontrolünü kazanıp uçmaya kaldığı yerden devam ediyor. Bu sırada hortum ise yerde bekleyen paraşütçünün karısına ve arkadaşlarına doğru yön değiştirip bir anlığına yerde panik yaratsa da, daha sonra tekrar yön değiştirip, uzaklaşıyor.
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