Samanyolu Haber /Gündem / Pes dedirten fotoğraf! AKP milletvekili toplantısına İŞKUR görevlisi katıldı, isimleri not aldı /08 Ocak 2019 11:32

Pes dedirten fotoğraf! AKP milletvekili toplantısına İŞKUR görevlisi katıldı, isimleri not aldı

AKP Malatya İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıya İŞKUR’un memuru katıldı. İŞKUR memuru toplantıya katılanların taleplerini yazdı.

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AKP Malatya İl Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin katılımıyla 4 Ocak 2018 tarihinde İl Başkanlığı'nda “Halk Günü” düzenledi.

Toplantıya İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü'nde görevli şef Veysel Derindağ da katıldı. Derindağ, AKP milletvekili ve eski Bakan Bülent Tüfenkçi'nin ilettiği vatandaşların iş taleplerini not etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, toplantıya ilişkin konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Devletin memuru AKP Milletvekili'nin memuru olmuş. Parti binasında vekilin notlarını alıyor. Skandal kelimesi bile bu durumu özetlemeye yetersiz kalır” dedi.
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