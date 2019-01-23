Samanyolu Haber /Gündem / Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı /23 Ocak 2019 01:29

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

İngiltere'de Liverpool şehrinde bir otelin inşaatında çalışan bir işçi parasını alamayınca mini kepçeyle otelin içine daldı. Aylardır çalışılarak tamamlanan oteli yarım saatte dağıttı .

Parasını alamayan işçi çalıştığı yeri dağıttı

İngiltere'de Liverpool şehrinde  bir işçi mini kepçe ile yeni tamamlanmış otelin içine daldı... Görgü tanıklarınca kayda alınan olayda, kızgın işçinin mini kepçeyle, otelin girişinden içeri girdiği görülüyor. Ücreti ödenmeyen işçi, yeni tamamladıkları otelin girişini ve içerisini tahrip ederken, iş arkadaşları da şaşkınlıkla olan biteni izliyor. İş arkadaşlarından bazıları adamı vazgeçirmeye çalışsa da, kızgın işçi yaklaşık 30 dakika boyunca, küfürler savurarak içeriyi tahrip ediyor. Ardından, mini kepçeyle dışarı çıkan işçiyi iş arkadaşları durdurmaya çalışıyor. En sonunda işçi, kepçeyi terk ediyor ve olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

Olay sonrası yetkililer, olay sırasında ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve mini kepçeyle oteli tahrip eden işçinin arandığını duyurdu.
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