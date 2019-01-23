Samanyolu Haber /Gündem / Moskova’da uçak kaçırma girişimi /23 Ocak 2019 01:56

Moskova’da uçak kaçırma girişimi

Rusya’nın Surgut kentinden Moskova’ya giden bir uçak kaçırılmak istendi. Şüpheli uçak kaçırma girişimini tamamlayamadan gözaltına alındı

Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

 Rusya’ya bağlı Surgut kentinden Moskova’ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot’a ait SU1515 sefer sayılı uçağın acil bir durum nedeniyle güzergâh değiştirdi. Surgut kentinden Aeroflot’a ait SU1515 sefer sayılı uçak 14:55’te Moskova’ya gitmek üzere havalanmıştı.

Sputnik’in aktarımına göre 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel Ş. isimli silahlı kişinin güzergâhın değiştirilmesini istediği aktarıldı.

Basında yer alan, uçakta silahlı bir kişinin bulunduğu iddialarının sorulduğu Aeroflot yetkilisi “Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili bilgi almak için Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

Ancak sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağı kaçırmak isteyen şüphelinin gözaltına alınması yer aldı. Yolcular tarafından çekilen görüntülerde çok sayıda yolcu olayı görüntülemeye çalışıyor 
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Rusya'da uçak kaçırma girişimi bakın nasıl kaydedildi

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