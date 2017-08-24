Papaz Brunson'a ağır suçlama!

Trump'ın "iade edin" dediği papaza "TBMM'yi ortadan kaldırma" tutuklaması





Protestan cemaatine ait İzmir'deki Diriliş Kilesi'sinin papazı olan Andrew Craig Brunson 9 Aralık 2016'da Cemaat soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.





ABD ile Türkiye arasında diplomatik gerginliğe de neden olan tutuklanma sonrası ABD Başkanı Trump, bizzat papaz Brunson'un iade edilmesini de istemişti.





Dün ise İzmir'de önemli bir gelişme yaşandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün 1 yıldır yaptığı araştırma üzerine hazırladığı rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Papaz Brunson faaliyetleri ve Cemaat ile irtibatları iddiasıyla ilgili tanıklar ve gizli tanıklar ifade verdi.





Hürriyet’in haberine göre; yeni deliller ışığında, cezaevindeki papaz Brunson, büyük güvenlik önlemleri altında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.





Güvenlik gerekçesi ile gizlilik içinde yürütülen süreçte, papaz Brunson'un yanında avukatı Tuğba Aydın bulundu.





Savcılık sorgusunun ardından İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan papaz Brunson'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek,Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs " suçlamaları yöneltildi.





Brunson ifadesinde iddiaları reddetti ve "Ben İsa Mesih’i savunan biriyim. Kilise kuran ve bunu devletin bilgisinde yapan bir din adamıyım. Hiç bir İslami hareketi asla desteklemem" dedi.

