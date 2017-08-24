'AKP Esed'le barışmanın yollarını araştırıyor'

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin Ankara ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ürdün’e gitmesi ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Ankara’ya gelmesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Bağdat ve Erbil temaslarıyla trafik daha da hızlanırken, Türkiye Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un ziyaretini bekliyor.





Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Zeynep Gürcanlı Türkiye’nin dış politikasını, gazeteci Zafer Arapkirli’nin Rusya’nın Sesi radyosunda yayınlanan Seyr-i Sabah programında değerlendirdi:





‘DIŞ POLİTİKADA EN CİDDİ GERİ ADIMLAR ATILIYOR’





16 yıllık AKP iktidarında dış politikada en ciddi geri adımların atıldığını söyleyen Gürcanlı, “AKP iktidarının iddiası ‘bölgede Türkiye olmadan yaprak kımıldamayacaktı’. Suriye ve Irak’ta o şekilde hareket edildi. Öyle çıkıldı yola. Ankara’dan bakınca nasıl görülmek isteniyorsa bölgenin öyle dizayn edilmesi için birtakım girişimler yapıldı. Fakat şimdi bu adımların teker teker geri alındığını görüyoruz” dedi.





Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ve YPG kontrolündeki Afrin’in AKP iktidarının en çok sıkıştığı noktalar olduğunu söyleyen Gürcanlı şöyle devam etti:





“Suriye’de Esad rejimini değiştirmek için yola çıkılmıştı. Düşman olarak Esad rejimi ortaya konuldu. Fakat gelinen noktada artık Esad ile barışmanın yolları aranıyor. İran Genelkurmay Başkanının da, Rusya Genelkurmay Başkanının da ziyaretleri hep bu İdlib, Afrin ve tabi ki Türkiye’nin Esad rejimini tanıması ile bağlantılı.”





‘TÜRKİYE’NİN AFRİN’E GİRMESİ ÇOK ZOR’





Gürcanlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Suriye’nin kuzeyinde Akdeniz’e açılacak bir terör koridoruna müsaade etmeyiz. Oralarda (Afrin) terörün baskın çıkma ihtimali olursa gözümüzü karartırız” açıklamalarını de değerlendirdi:





“Sayın Cumhurbaşkanının son iki senedir çeşitli vesilelerle çok kez söylediği şeyler. Ama Türkiye’nin o bölgeye girmesi çok zor. ‘Biz bunu Fırat Kalkanı’nda yapabileceğimizi göstermiştik. Yine yaparız’ diyor ama biz o dönemki boşluktan yararlandık.”





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