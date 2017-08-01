Pakistan'ın yeni başbakanı belli oldu

Abbasi'nin seçilmesinin ardından Pakistan'daki iktidar partisi vekilleri, ‘Navaz Şerif' şeklinde tezahüratta bulundu.
Pakistan Anayasa Mahkemesi, Panama Belgeleri'ndeki yolsuzluk suçlamalarına ailesinin adı karışan Başbakan Navaz Şerif'in görevden alınmasına hükmetmişti.
Şerif, kararın ardından istifa etmişti.
ABBASİ: ŞERİF'İN YOLSUZLUĞA KARIŞMADIĞINA DAİR GÜVENİM TAM
Abbasi, kararın ardından yaptığı açıklamada, Şerif'in izinden gideceğini söyledi.
Başbakan seçilmesinin ardından verdiği ilk demeçte Abbasi, siyasi rakiplerinin iddiasının aksine Şerif'in yolsuzluğa karışmadığına dair güveninin tam olduğunu belirtti.
342 sandalyeli Ulusal Meclis'te 188 üyesi bulunan Navaz Şerif'in partisi PML-N'nin adayı Abbasi, 221 oyla başbakan seçildi.