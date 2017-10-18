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Pakistan'da neler oluyor?
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18 Ekim 2017 14:07
Pakistan'da neler oluyor?
Erkam Tufan ile 30 Dakika programında Pakistan'daki eğitimcilerin başına gelenler konuşuldu..
Pakistan'da neler oluyor?
Pakistan'da uzun süredir vazife yapan eğitimciler Ekrem Öztürk ile Elif Taşçı katıldı. Erkan Tufan'ın sorularını cevaplayan eğitimciler 'Pakistan’daki eğitim gönüllülerinin son durumunu anlattılar
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