Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Başkan zorla alıkoyma ve tacizden gözaltına alındı /18 Ekim 2017 14:45

AKP'li Başkan zorla alıkoyma ve tacizden gözaltına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesi bağlı Taşkesti Beldesi Belediyesi'nin AKP'li Belediye başkanı Ak Saim Çevik, 25 yaşındaki T.D. isimli kadını 'zorla alıkoyduğu ve taciz ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik'in, Bolu'ya geldiğinde kaldığı evinde meydana geldi. AKP'li Çevik, kendisini işe yerleştirmesini isteyen hemşire T.D. ile önce bir restoranda yemek yedi. İkili ardından, Çevik'in evine gitti. Saim Çevik, 1. kattaki evinde tuvalete gittiği sırada T.D., balkondan atladı. Yaralanan kız, Başkan Çevik'in aradığı bir yakını tarafından İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BENİ KURTAR'

Hastanede tedavi altına alınan T.D., başından geçenleri polise anlattı. T.D.'nin, restoranda yemek yerken bir yakınına bulundukları restoranı söyleyip, 'Beni kurtar' diye mesaj attığı belirtildi.  T.D.'nin şikayetçi olması üzerine Başkan Saim Çevik, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saim Çevik, bugün Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta sorgusu süren AKP'li Çevik'in, polise verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. AK Partili Çevik'in, T.D.'nin kendisiyle iş için sürekli gürüşmek istediğini, bazı sağlık kuruluşlarına iş görüşmesi yapması için gönderdiğini, olay günü de yine iş konusunda yardımcı olmak için buluştuklarını söylediği belirtildi.

PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan Çevik'in, dün akşam toplanan AKP İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısında partiden ihraç edildiği, ayrıca belediye başkanlığı görevinden de istifa etmesinin istendiği belirtildi.
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