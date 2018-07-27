Pakistan'da muhalefet kazandı İmran Han zaferini ilan etti

Pakistan'da Çarşamba günü yapılan genel seçimlerde eski kriket yıldızı İmran Han zaferini ilan etti. Han’ın açıklamasının ardından 65 yaşındaki siyasetçinin destekçileri sevinç gösterilerinde bulundu.





Resmi sonuçların bu akşam açıklanmasının beklendiği seçimlerde zaferini ilan ettikten sonra bir konuşma yapan Han, "Allah’ın izniyle başardık ve kazandık, eğer Allah izin verirse bir örnek teşkil edeceğiz" dedi.





"Allah bana iktidara gelme ve 22 yıl önce başlattığım ideolojiyi uygulamaya koyma şansı verdi" ifadesini kullanan Han, televizyondan yayınlanan zafer konuşmasında ayrıca "ülkemizi bir kanser gibi kemiren" sözleriyle tanımladığı yolsuzlukla mücadele etme sözü verdi.