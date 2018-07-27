Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan'da muhalefet kazandı İmran Han zaferini ilan etti /27 Temmuz 2018 09:35

Pakistan'da muhalefet kazandı İmran Han zaferini ilan etti

Pakistan'da oy sayımında hile yapıldığı iddiaları ortaya atılan genel seçimlerde, eski sporcu İmran Han zaferini ilan etti. Resmi sonuçlar bu gece açıklanacak.

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Pakistan'da Çarşamba günü yapılan genel seçimlerde eski kriket yıldızı İmran Han zaferini ilan etti. Han’ın açıklamasının ardından 65 yaşındaki siyasetçinin destekçileri sevinç gösterilerinde bulundu.

Resmi sonuçların bu akşam açıklanmasının beklendiği seçimlerde zaferini ilan ettikten sonra bir konuşma yapan Han, "Allah’ın izniyle başardık ve kazandık, eğer Allah izin verirse bir örnek teşkil edeceğiz" dedi.

"Allah bana iktidara gelme ve 22 yıl önce başlattığım ideolojiyi uygulamaya koyma şansı verdi" ifadesini kullanan Han, televizyondan yayınlanan zafer konuşmasında ayrıca "ülkemizi bir kanser gibi kemiren" sözleriyle tanımladığı yolsuzlukla mücadele etme sözü verdi.
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