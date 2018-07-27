Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay milletvekillerine hapis yolunu açtı. Çok sayıda CHP ve HDP milletvekili tutuklanabilir /27 Temmuz 2018 09:22

Yargıtay milletvekillerine hapis yolunu açtı. Çok sayıda CHP ve HDP milletvekili tutuklanabilir

Yargıtay'ın, yeniden seçilerek dokunulmazlık kazanan Enis Berberoğlu'nun yargılamasına devam kararı, benzer durumdaki bir çok milletvekilini de etkileyebilir.

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Gazete Duvar'ın haberine göre; Yargıtay'ın bu kararı örnek alınırsa çok sayıda CHP ve HDP milletvekili tutuklanabilir ya da cezanın kesinleşmesi durumunda milletvekillikleri düşebilir.

26. Yasama döneminde dokunulmazlığı kaldırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili tekrar milletvekili seçilmesine karşın “yargılamaya devam” kararı, aynı durumda bulunan yaklaşık 50 milletvekilini ilgilendiriyor. Yargıtay’ın kararı değişmezse CHP ve HDP’de çok sayıda milletvekili tutuklama ile karşı karşıya kalabilir ya da haklarındaki cezalar kesinleştiğinde milletvekillikleri düşebilir.CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Mayıs 2016’da dokunulmazlıkları kaldıran Anayasa değişikliğinin ardından yargı sürecinin önü açılan bir dosya nedeniyle, milletvekiliyken tutuklandı. Tutuklu yargılama sürerken Berberoğlu 24 Haziran seçimlerinde CHP’den yeniden İstanbul Milletvekili seçildi. “Tekrar seçilen milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanır” Anayasa kuralı gereği Berberoğlu’nun avukatları mahkemeye başvurarak yargılamanın durdurulmasını istedi. Ancak Yargıtay 16. Daire, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından başlayan bu yargılamanın sonuna kadar devam edeceği yorumu yaparak talebi reddetti. Avukatlar karara Yargıtay 17. Daire’de itiraz etti.

YAKLAŞIK 50 MİLLETVEKİLİNİ ETKİLEYEBİLİR


 
Berberoğlu’nun durumu, 26. Yasama Dönemi’nde dokunulmazlıkları kaldırıldığı için hakkındaki dosyalar çerçevesinde yargılaması başlayan yaklaşık 50 milletvekilini ilgilendiriyor. Meclis’teki hukukçu milletvekillerine göre bu dosyalarla ilgili başvurularda da Berberoğlu ile ilgili verilen Yargıtay kararı esas alınırsa yargılamalar devam edecek. Bu da yargılama sürerken, tıpkı Berberoğlu davasında olduğu gibi, bir tutuklamaya yol açabilir, yine davalarda kararlar kesinleştiğinde 1 yıldan fazla hapis cezaları alınması durumunda milletvekillikleri düşebilir.

EN ÇOK DAVA KILIÇDAROĞLU VE BULDAN’IN

Önceki yasama döneminde dokunulmazlığı kaldırılan ve bugün yeniden seçilen milletvekili sayısı CHP’de 25, HDP’de 11, AK Parti’de 10, MHP’de ise 2. Bu milletvekilleri hakkında 200’ün üzerindeki dosyayla ilgili yargı sürecinin geçen yaklaşık 2 yılda nasıl sonuçlandığı, ne kadarının devam ettiği bilinmiyor. Ancak dokunulmazlığın geçici olarak kaldırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 39, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında 48 dosya için yargı süreci başlatılmıştı. Bunların bir kısmından beraat edilmiş olsa dahi birçok yargılamanın sürme ihtimali var.

YARGI, YASAMA ÜYESİNİN FAALİYETİNİ ENGELLİYOR

Enis Berberoğlu’nun yanı sıra çok sayıda milletvekilini ilgilendiren bu durum Meclis Başkanlık Divanı toplantısında da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre TBMM Başkanvekili Levent Gök, toplantıda, dokunulmazlığın kaldırıldığı dönem Anayasa Komisyonu Başkanı olan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop’a komisyon sürecinde “Tekrar seçilen milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanır” yönündeki sözlerini hatırlattı.

Gök, daha sonra Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a bu konuda irade sergilenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu konu ‘yargının işine karışamayız’ diyerek geri çekileceğimiz bir konu değil. Çünkü yargı yasamanın bir işine karışmıştır. Yargı, yasama organının bir üyesinin faaliyetini engellemiştir. Bu başka üyelerin de faaliyetlerinin engelleneceği anlamına gelir. Yargı, yasama organı üyelerinin işini yapmasını engelliyor. Meclis Başkanı bu durumda Yasama organı üyelerine sahip çıkmak zorunda.”
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