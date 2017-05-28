Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan ile İran arasında sınır gerginliği... İran'dan Pakistan'a havan mermisi atıldı /28 Mayıs 2017 00:39

Pakistan ile İran arasında sınır gerginliği... İran'dan Pakistan'a havan mermisi atıldı

Pakistan, İran sınır muhafızları tarafından havan mermisi atılması sonucu bir sivilin öldüğünü öne sürdü.

Pakistan ile İran arasında sınır gerginliği... İran'dan Pakistan'a havan mermisi atıldı

Üst düzey hükümet yetkilisi Beşir Bungalzai, yaptığı açıklamada, İran sınırından atılan havan mermisinin sınırdaki Panjgur bölgesinde hareket halindeki bir aracı vurduğunu, olayda bir sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etti. 

Pakistan'ın olaya ilişkin İran'a "güçlü" bir kınama mesajı gönderdiği bildirildi. 

Öte yandan iki ülke yetkililerinin konuya ilişkin yarın bir araya geleceği öğrenildi. 

İran ile Pakistan arasında geçmişte de benzer hadiseler yaşanmıştı. Tahran yönetimi, İslamabad'ı, sınırdaki "Sünni militanlar" olarak tanımladığı gruplarla yeterince mücadele etmemekle suçluyor.
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