Maliye Google'a 300 milyon lira ceza kesti

Webrazzi'nin haberine göre; Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ekiplerinin denetimine göre söz konusu cezanın Google’ın Türkiye’deki reklam satışlarını İrlanda’dan faturalandırması nedeniyle kesildiği belirtiliyor. Bildiğiniz gibi Maliye Bakanlığı, Google adına 2009 yılında 71 milyon dolarlık bir ceza kesmiş, 2010, 2011, 2012, 2013 yılları içinse yaklaşık 300 milyon TL kurumlar vergisi ve KDV alacağı önermişti. Google ise kesilen cezalar için Vergi Mahkemesi’ne itirazda bulunmayıp, vergi affından yararlanma yolunu tercih etmişti. Yani Google, söz konusu vergi cezalarını ilgili yasal olarak ödemişti.

İrlanda ile Türkiye arasında 2011’de imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın 5’inci maddesi kapsamında işyeri bulunduran Google’ın Mayıs 2011’de de Google Türkiye’nin vergi mükellefi olacağına dair bir bilgi de paylaşmıştık.

Son olarak Mart ayında Rekabet Kurulu Google hakkında bir soruşturma başlattığını hatırlatalım ama o soruşturma mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlar ve Google ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin ihlaline ilişkindi.

Google Türkiye henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Konuyla ilgili alacağımız bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.