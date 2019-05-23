Özoğuz'dan 'Dersim' paylaşımı: Bilgisizce tepki vermeyelim

Dersim Belediye Meclisi, kayyım döneminde ‘Tunceli’ olarak değiştirilen belediye tabelasının yeniden Dersim yapılmasına karar verdi. Belediyenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, tabelanın değiştirilmesi, kayyımın yarattığı tahribatlar için komisyon oluşturulması, kentte Kirmancki ve Kurmanci dilin gelişimi ve Munzur Festivali’nin yapılması kararları alındığı belirtildi.















Kamuoyunda tartışmalara neden olan kararla ilgili bugün bir paylaşımda bulunan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, “Fatih Mehmet Maçoğlu’nu bugüne kadar yaptığı ve bugünden sonra yapacağı hizmet mantığını seviyoruz. Kendisini zaten samimi, çalışkan ve kucaklayıcı olduğu için seviyoruz o başka. Türkiye’de zamanında isim değişiklikleri nasıl ve neden olmuş okuyalım. Hemen bilgisizce tepki vermeyelim” dedi.